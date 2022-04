due semifinali bellissime per quanto giocate, rispettivamente, nel torneo femminile e in quello maschile. Lo spettacolo della CEV Champions League non si arresta praticamente mai e nei giorni scorsi ci ha offerto una partita leggendaria, con la Itas Trentino sulla Sir Sicoma Monini Perugia, ma anche un vinto 3-1 dal VakifBank di coach Guidetti sul Fenerbahce OPET allenato da Zoran Terzic. Oltre alla parata di stelle scese sui taraflex del Pala Barton e del Vakifbank Spor Sarayi, queste due semifinali ci hanno fornito indicazioni importanti - come del resto ha fatto tutta questa edizione della Champions League - per comprendere ancora meglio cosa si stia evolvendo e cosa invece rimanga sempre immutabile nel livello tecnico e nelle scelte tattiche della pallavolo contemporanea. A loro modo,per quanto giocate, rispettivamente, nel torneo femminile e in quello maschile. Lo spettacolo dellanon si arresta praticamente mai e nei giorni scorsi ci ha offerto una partita leggendaria, con la vittoria al tie-break dell'sulla, ma anche un derby femminile di Istanbul da stropicciarsi gli occhi,daldi coach Guidetti sulallenato da Zoran Terzic. Oltre alla parata di stelle scese sui taraflex del Pala Barton e del Vakifbank Spor Sarayi, queste due semifinali ci hanno fornito- come del resto ha fatto tutta questa edizione della Champions League - per comprendere ancora meglioe cosa invece rimanganel livello tecnico e nelle scelte tattiche della

Difesa irreale di Michieletto, poi arriva Kaziyski!

Ad

L'eterna importanza dei centrali

CEV Champions League Women Ace spaziale di Melissa Vargas contro il VakifBank 17 ORE FA

vincere senza opposto, ma quasi mai si riesce a farlo senza centrali. Una sorta di mantra che avevamo già sostenuto in occasione Srecko Lisinac e Marko Podrascanin hanno fatto la differenza in scambi-chiave del 3-2 su Perugia, confermando non soltanto l'opzione offensiva forse prediletta di Riccardo Sbertoli, ma anche la loro importanza nel fondamentale a rete. A muro, la coppia serba è probabilmente quella meglio assortita della Superlega, nonché una delle migliori anche in Champions League, capace di andare a lettura sulle bande o di opzionare fin dalla ricezione il 1° tempo avversario, con una semplicità disarmante. Il 1° tempo di Lisinac (69% di eccellenza in attacco in semifinale) è poi soluzione offensiva fondamentale nello scacchiere dell'Itas, almeno quanto lo è quello di Zehra Gunes (64%) in quello del VakifBank. La centrale turca, classe 1999, ha totalmente dominato la sfida sotto rete contro le pari-ruolo del Fenerbahce, mettendo a tabellino anche 5 muri-punto e confermandosi terminale importante quando Cansu Ozbay decide di velocizzare gioco e aperture, anche senza ricezione doppio +. Insieme a Chiaka Ogbogu - letteralmente dominante nel 2° set - Gunes ha avuto vita facile nel 3-1 del suo VakifBank, anche perché dall'altra parte della rete soltanto Mina Popovic è sembrata in giornata adatta per poter performare a questi livelli, mentre Eda Erdem Dundar ha vissuto un giovedì quasi da incubo. Se la correlazione muro-difesa è chiave fondamentale per aprire la cassaforte degli avversari, avere centrali così abili e mobili a muro permette la rigiocata quasi in un'occasione su tre. Si può forsesenza opposto, masi riesce a farlo. Una sorta di mantra che avevamo già sostenuto in occasione della Supercoppa Italiana , vinta guarda caso dall'Itas, e che ripetiamo oggi, dopo l'impatto delle coppie di Trentino e VakifBank in mezzo alla rete.hanno fatto la differenza in scambi-chiave del 3-2 su Perugia, confermando non soltanto l'opzione offensiva forse prediletta di, ma anche la loro importanza nel fondamentale a rete., la coppia serba è probabilmente quelladella Superlega, nonché una delle migliori anche in Champions League, capace disulle bande o difin dalla ricezione il 1° tempo avversario, con una semplicità disarmante. Il(69% di eccellenza in attacco in semifinale) è poinello scacchiere dell'Itas, almeno quanto lo è quello di(64%) in quello del VakifBank. La centrale turca, classe 1999, ha totalmente dominato la sfida sotto rete contro le pari-ruolo del Fenerbahce, mettendo a tabellinoe confermandosi terminale importante quandodecide di velocizzare gioco e aperture, anche senza ricezione doppio +. Insieme a- letteralmente dominante nel 2° set - Gunes ha avuto vita facile nel 3-1 del suo VakifBank, anche perché dall'altra parte della rete soltantoè sembrata in giornata adatta per poter performare a questi livelli, mentreha vissuto un giovedì quasi da incubo. Se laè chiave fondamentale per aprire la cassaforte degli avversari, avere centrali così abili e mobili a muro permette la rigiocata quasi in un'occasione su tre.

Scambio incredibile tra Perugia e Trentino: ci pensa Lisinac a muro

Gabi e Michieletto: tuttofare meravigliosi

Gabriela Guimaraes, per tutti "Gabi", e Isabelle Haak (27% in attacco su 41 palloni giocati) e Giulio Pinali (38% su soli 13 attacchi) non riescono a fare la differenza per VakifBank e Itas. La disponibilità a schema a 3 schiacciatori ma anche la possibilità, ormai sempre concreta, di schierare lo stesso Lavia da falso opposto con risultati eccellenti. Guidetti non ha invece osato nel sostituire Haak con l'esperta Meryem Boz, anche perché sa che i turni in battuta al salto della svedese (classe 1999) possono svoltare una partita da un momento all'altro. Accade così che Gabi si è ritrovata ad attaccare 29 palloni e chiudere con un irreale 69% di eccellenza, ma anche a ricevere benissimo (42% di eccellenza) e salvare le compagne con dig difensive da far vedere nelle scuole-volley. Michieletto si è invece fermato a 47 palloni attaccati (51% di eccellenza) e al 38% di ricezione positiva, confermando però di essere potenzialmente devastante anche nel ruolo di opposto, idea che stuzzica non poco la fantasia di tutti gli appassionati in ottica Italvolley e Mondiali 2022. In sostanza, le semifinali hanno dimostrato che si può vincere senza un opposto di ruolo performante, specialmente se si può contare su schiacciatori-ricevitori così poliedrici e capaci di mandare sistematicamente in tilt il muro avversario grazie a una rincorsa insolita e mutevole nel corso della gara, o all'abilità di passarci svariati centimetri sopra con una semplicità da togliere il fiato. Ricevere tantissimo e poi attaccare una mole di palloni tipica di un opposto., per tutti "Gabi", e Alessandro Michieletto si ritrovano a fare praticamente di tutto, specie in semifinali in cui(27% in attacco su 41 palloni giocati) e(38% su soli 13 attacchi) non riescono a fare la differenza per VakifBank e Itas. La disponibilità a mezzo servizio di Daniele Lavia ha complicato i piani di coach Lorenzetti, togliendogli l'opzione delloma anche la possibilità, ormai sempre concreta, di schierare lo stessocon risultati eccellenti.non ha invece osato nel, anche perché sa che i turni in battuta al salto della svedese (classe 1999) possono svoltare una partita da un momento all'altro. Accade così che Gabi si è ritrovata ad attaccare 29 palloni e chiudere con un, ma anche a ricevere benissimo () e salvare le compagne conda far vedere nelle scuole-volley. Michieletto si è invece fermato a(51% di eccellenza) e al 38% di ricezione positiva, confermando però di essere potenzialmente devastante anche nel ruolo di opposto, idea che stuzzica non poco la fantasia di tutti gli appassionati in ottica Italvolley e Mondiali 2022. In sostanza, le semifinali hanno dimostrato cheperformante, specialmente se si può contare sue capaci di mandare sistematicamente in tilt il muro avversario grazie a una rincorsa insolita e mutevole nel corso della gara, o all'abilità di passarci svariati centimetri sopra con una semplicità da togliere il fiato.

Diagonale spaventosa di Gabi: che bordata contro il Fener!

Cuba semplicemente fuori categoria

naturalizzazioni si potrebbero aprire svariati discorsi, specie sul dubbio se l'equità competitiva sia garantita anche durante la caccia selvaggia - e non ci riferiamo certo a quella del videogioco con protagonista lo strigo Geralt di Rivia - a giovani talenti. Fatto sta che Wilfredo Leon gioca per la Polonia, mentre Melissa Teresa Vargas è l'opposto della Turchia. Ruoli diversi, chiaramente, ma velocità di braccio e potenza dei colpi molto simili, ovviamente rapportati l'uno all'altra e viceversa. C'è chi sostiene che Leon sia stato il peggiore in campo nel k.o. di Perugia contro l'Itas: per quanto innegabile che nei primi due set abbia faticato, dal 3° in poi è stato il solito, debordante, Leon, giocatore che sa decidere un periodo (e una partita) dai nove metri e nel quale Vargas ha invece dato spettacolo ed è risultata l'unica pallavolista del Fenerbahce capace di mettere costantemente in crisi il VakifBank, specialmente da posto 2, chiudendo con 25 punti (3 ace) e il 51% di eccellenza offensiva. La sensazione è che il talento cubano rimanga sempre di un altro livello, grazie a quell'incredibile mix di elevazione, esplosività e rapporto potenza/velocità di braccio, senza scomodare paragoni o chiamare in causa Joël Despaigne, la Nazionale cubana anni '90 e i vari Yoandy Leal, Osmany Juantorena e Robertlandy Simon. Sulla questionesi potrebbero aprire svariati discorsi, specie sul dubbio se l'equità competitiva sia garantita anche durante la caccia selvaggia - e non ci riferiamo certo a quella del videogioco con protagonista lo strigo Geralt di Rivia - a giovani talenti. Fatto sta chegioca per la Polonia, mentreè l'opposto della Turchia. Ruoli diversi, chiaramente, ma velocità di braccio e potenza dei colpi molto simili, ovviamente rapportati l'uno all'altra e viceversa. C'è chi sostiene che Leon sia statoin campo nel k.o. di Perugia contro l'Itas: per quanto innegabile che nei primi due set abbia faticato,in poi è stato il, giocatore che sa decidere un periodo (e una partita) dai nove metri e nel quale Simone Giannelli si "rifugia", con una tempistica pressoché perfetta, quando gli altri compagni vanno fuorigiri.ha invece datoed è risultata l'unica pallavolista del Fenerbahce capace di mettere costantemente in crisi il VakifBank, specialmente da posto 2, chiudendo cone il 51% di eccellenza offensiva. La sensazione è che il talento cubano rimanga sempre di un altro livello, grazie a quell'di elevazione, esplosività e rapporto potenza/velocità di braccio, senza scomodare paragoni o chiamare in causa, la Nazionale cubana anni '90 e i vari Yoandy Leal, Osmany Juantorena e Robertlandy Simon.

Spaziale Wilfredo Leon: 3 ace di fila contro l'Itas!

Rivivi la sfida Perugia-Trentino in VOD (Contenuto premium)

Premium Pallavolo Sir Sicoma Monini Perugia - Itas Trentino 03:04:23 Replica

* * *

Rivivi la sfida VakifBank-Fenerbahce in VOD (Contenuto premium)

Premium Pallavolo VakifBank Istanbul - Fenerbahçe OPET Istanbul 02:24:49 Replica

* * *

CEV Champions League Women Muro imperioso di Gabi su Vargas 18 ORE FA