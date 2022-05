Brutto colpo per i campioni d'Europa in carica. Ildeve infatti fare i conti col grave infortunio patito dal fenomenale centrale polaccodurante gara-3 della finale di Plusliga contro lo. Durante il 4° set, sul 19-19 Huber si ènella rincorsa per concludere un 1° tempo e la risonanza magnetica del giorno dopo ha confermato il grave infortunio, oltre allae successiva lunga riabilitazione. Arriva così unaper il club polacco, alla vigilia dell'appuntamento clou stagionale, le Super Finals di Lubiana

Il 22 maggio 2022 lo ZAKSA cercherà infatti il, sfidando l'Itas Trentino di coach Angelo Lorenzetti e della nuova stella del volley italiano, Alessandro Michieletto . Nel farlo, non potrà però contare su uno dei suoi giocatori-chiave, dal momento che Huber (classe 1998 e nazionale polacco da tempo) in questa stagione è statodi tutta la CEV Champions League, non solo in termini di rendimento. Con una media di, Huber ha peraltro chiuso altale graduatoria, alle spalle soltanto di, centrale cubano che, qualche giorno fa, ha condotto laal 3° Scudetto consecutivo . Aleksander Sliwka e compagni dovranno così garantire quel qualcosa in più se vorranno confermarsi non solo sul trono d'Europa, bensì vincere anche il titolo polacco. Oggi si gioca infatti, con lo ZAKSA avanti 2-1 nella serie contro lo Jastrzebski, club che da qualche settimana ha esonerato coach Andrea Gardini.