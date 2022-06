Civitanova-Milano. La passaggio di Ivan Zaytsev proprio all'Allianz, con lo Zar che diventerebbe così l'opposto titolare di Milano liberando sia Jean Patry (verso Piacenza?) che Yuri Romanò. Secondo diverse e accreditate fonti, l'accordo tra i due club sarebbe già stato trovato, ma mancherebbe il definitivo o.k. dello stesso Zaytsev: l'Azzurro, che tornerà protagonista con la Nazionale quest'estate tra due anni di contratto coi cucinieri e dovrebbe accettare di lottare per obiettivi diversi rispetto a CEV Champions League e Superlega. Per la verità, Milano potrebbe diventare una potenziale "contender" se dovesse concretizzarsi anche l'arrivo in banda di Earvin N'Gapeth. Non si fermano gli affari di mercato sull'asse. La Cucine Lube , dopo aver ingaggiato Barthelemy Chinenyeze , starebbe imbastendo ilproprio all'Allianz, con lo Zar che diventerebbe così l'liberando sia(verso Piacenza?) che. Secondo diverse e accreditate fonti, l'accordo tra i due club sarebbe già stato trovato, ma mancherebbe ildello stesso Zaytsev: l'Azzurro, che tornerà protagonista con la Nazionale quest'estate tra VNL e Mondiali, ha ancorae dovrebbe accettare di lottare per obiettivi diversi rispetto a CEV Champions League e Superlega. Per la verità, Milano potrebbe diventare una potenziale "" se dovesse concretizzarsi anche l'arrivo in banda di

in uscita dalla Leo Shoes PerkinElmer Modena, con la società gialloblù in evidenti difficoltà strutturali che le impediscono di pianificare un futuro di qualsiasi genere. Coach Andrea Giani non vorrebbe perdere uno dei suoi giocatori chiave, dopo aver peraltro già salutato sostanzialmente Nimir Abdel-Aziz, cercando così di poter lavorare con N'Gapeth anche in un club Bruninho, dal momento che il palleggiatore brasiliano ha sempre dimostrato enorme attaccamento alla causa dei canarini, ma ora le difficoltà societarie potrebbero spingerlo a un'avventura in Turchia. Il fenomenale schiacciatore francese è datodalla, con la società gialloblù in evidenti difficoltà strutturali che le impediscono di pianificare un futuro di qualsiasi genere. Coach Andrea Giani non vorrebbe perdere uno dei suoi giocatori chiave, dopo aver peraltro già salutato sostanzialmente, cercando così di poter lavorare con N'Gapeth anche in un club oltre che in Nazionale con l'obiettivo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dubbi sul futuro anche di, dal momento che il palleggiatore brasiliano ha sempre dimostrato enorme attaccamento alla causa dei, ma ora le difficoltà societarie potrebbero spingerlo a un'avventura in Turchia.

Ad

Due punti di fila per Zaytsev, ace miracoloso

SuperLega Uomini 2021-22 Ivan Zaytsev: "Vinco lo Scudetto e torno in Nazionale" 30/04/2022 A 11:50

Ritornando a Zaytsev, lo Zar vivrebbe una nuova esperienza in una metropoli, dopo i cinque anni passati alla M. Roma Volley, praticamente agli esordi della sua carriera spesi tra il ruolo di palleggiatore e quello di schiacciatore-ricevitore. Per l'opposto classe 1988 non sarebbe poi la prima volta nell'accettare la proposta di un club che, almeno ai nastri di partenza della prossima Superlega, non dovrebbe poter competere per il Tricolore. Sicuramente una sfida interessante, da vivere in una città che sta riscoprendo l'amore per la Pallavolo dopo tanti anni, per un matrimonio pallavolistico che potrebbe infiammare ulteriormente il pubblico milanese e riportare un club meneghino nella mappa delle società di vertice della Superlega 2022-23.

La chiude Zaytsev: muro a tre e vittoria Lube

Pallavolo I Mondiali maschili 2022 si giocheranno in Polonia e Slovenia 14/04/2022 A 14:05