Sir Safety Conad Perugia del presidente Gino Sirci. Secondo varie e accreditate fonti, i Block Devils avrebbero infatti sottoscritto un accordo triennale con Kamil Semeniuk, MVP della CEV Champions League appena conclusa grazie ai 27 punti realizzati nel 3-0 dello ZAKSA sull'Itas Trentino, risultato che ha consentito al club polacco di bissare il trionfo europeo del 2020-21, per un back-to-back già nella storia. Lo schiacciatore polacco, classe 1996, approderà così a Perugia dove, insieme a Wilfredo Leon, comporrà una delle coppie più devastanti che potremo ammirare nella prossima stagione europea, da gustare ovviamente su Discovery+. Per liberare Semeniuk dallo ZAKSA, il club italiano avrebbe inoltre corrisposto un buyout da 220.000 euro, il più alto nella storia della Plusliga polacca come confermato dall'agente del pallavolista, Jakub Michalak. Grandissimo colpo di mercato per la

accordo triennale che dovrebbe garantire al cubano, naturalizzato polacco, una cifra vicina ai 4.5 milioni di euro. A Perugia si ricomporrà così la coppia della nazionale polacca, con Simone Giannelli confermato in cabina di regia e pronto a innescare due dei più forti e completi schiacciatori al mondo. Il 6+1 dei Block Devils è allora quasi definito, vista la sola mancanza del centrale da poter affiancare all'argentino Sebastian Solé e l'ingaggio ormai certo di Gregor Ropret, palleggiatore sloveno classe 1989 quale vice-Giannelli. Non si bada quindi a spese in casa Sir Safety Conad, visto anche il rinnovo-monstre sottoscritto con Leon a fine gennaio:

Nikola Grbic, anche in vista del doppio impegno club-nazionale, visto che l'ex palleggiatore serbo è diventato da poco il nuovo CT della Polonia maschile. Tenerlo in panchina significherebbe permettergli ora di lavorare tutto l'anno con la coppia Leon-Semeniuk, provando a tirarne fuori il meglio a 360° e ad affinarne la conoscenza e coesistenza sul taraflex. Non mancano però voci di mercato su diversi nomi di potenziali sostituti: in cima alla lista ci sarebbe Gheorge Cretu, fresco campione d'Europa con lo ZAKSA ma quasi certo di lasciare il club polacco per gli strascichi, non solo sportivi, derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina. Diverso invece il discorso riguardante l'allenatore. Nei giorni successivi al k.o. di gara-4 finale Scudetto , Sirci aveva dichiarato che servisse riflettere congiuntamente con, anche in vista del doppio impegno club-nazionale, visto che l'ex palleggiatore serbo è diventato da poco il. Tenerlo in panchina significherebbe permettergli ora di lavorare tutto l'anno con la, provando a tirarne fuori il meglio a 360° e ad affinarne la conoscenza e coesistenza sul taraflex. Non mancano però voci di mercato su diversi nomi di potenziali sostituti: in cima alla lista ci sarebbe, fresco campione d'Europa con lo ZAKSA ma quasi certo di lasciare il club polacco per gli strascichi, non solo sportivi, derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina.

