Gabriele Laurenzano ha tutte le carte in regola per emergere tra i migliori interpreti della specialità, essendo dotato di un talento fuori dal comune e di una grande mentalità, come mostrato nell'ultima Superlega giocata con la maglia della Gioiella Prisma Taranto. Per i prossimi tre anni, salvo accordi diversi, sarà il titolare nel roster gialloblù a disposizione di coach Lorenzetti, andando a sostituire Julian Zenger e a prendersi la maglia numero 13 che già un altro grande libero italiano aveva indossato: Massimo Colaci.

"Nel dare un benvenuto a Gabriele voglio inviare un abbraccio a Julian Zenger. Assieme a lui abbiamo vissuto un’annata positiva, ma sapevamo già da tempo che per quella successiva ci saremmo orientati su un profilo italiano per questo ruolo e il nome di Laurenzano era il primo della lista - queste le dichiarazioni di coach Lorenzetti a margine della firma del nuovo giocatore dell'Itas - La Società è stata brava ad assicurarselo, Gabriele era infatti appetito da molti Club. Lo abbiamo scelto perché ha talento e perché vogliamo inserire un tassello importante e definitivo in questo ruolo". A differenza del recente passato, il club gialloblù ha così deciso di puntare su un profilo italiano di prospettiva quale libero titolare, visto che Laurenzano è stato il 3° nel ruolo per ricezione perfetta (35%) su 410 palloni ricevuti. Nelle statistiche vanno però considerate anche le 148 ricezioni negative, un dato comunque buono per un libero di soli 19 anni (12 giugno 2003).

Laurenzano è un ragazzo giovane e tutto ciò significa che quel talento dimostrato fino ad ora dovrà dirigerlo correttamente per trovare pienamente il suo stile. Trento per lui sarà un momento di crescita, non solo a livello tecnico e tattico ma anche relazionale, perché inserirsi ed essere protagonisti in questo club è una esperienza differente da quelle che ha sin qui vissuto. Siamo ansiosi di vederlo calato in questa realtà", prosegue coach Lorenzetti. Numeri alla mano, l'investimento è importante per l'Itas Trentino, ma le potenzialità di guadagno sono davvero alte. Peraltro, Laurenzano ha come idolo sportivo Jenia Grebennikov, un giocatore che i tifosi gialloblù non hanno mai dimenticato e che sembrava potesse tornare a Trento secondo alcuni rumor di mercato emersi dopo le ", prosegue coach Lorenzetti. Numeri alla mano,per l'Itas Trentino, ma le potenzialità di guadagno sono davvero alte. Peraltro, Laurenzano ha come idolo sportivo, un giocatore che i tifosi gialloblù non hanno mai dimenticato e che sembrava potesse tornare a Trento secondo alcuni rumor di mercato emersi dopo le Super Finals di CEV Champions League

