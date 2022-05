Itas Trentino è finita da poco più di una settimana, con l'ennesima rinnovo biennale con Marko Podrascanin, centrale serbo classe 1987. "Podrascanin è un elemento fondamentale del nostro gruppo, a cui offre quotidianamente la propria esperienza e classe. – queste le dichiarazioni del Presidente di Trentino Volley Bruno Da Re - Rinnovare il suo contratto era fra le nostre priorità perché siamo convinti che, oltre ad essere uno dei migliori interpreti del suo ruolo, sia molto importante anche per quanto riesca a trasmettere ai compagni". Le parole del Presidente Da Re sono peraltro confermate appieno dai numeri che Podrascanin ha messo insieme in questa stagione. La stagione 2021-22 dell'è finita da poco più di una settimana, con l'ennesima finale di CEV Champions League raggiunta, ma è già tempo di programmazione per la prossima stagione. Il club gialloblù, allenato da coach Angelo Lorenzetti, ha già messo insieme alcuni importanti movimenti di mercato. Innanzitutto, ilcon, centrale serbo classe 1987. "– queste le dichiarazioni del Presidente di Trentino Volley". Le parole del Presidente Da Re sono peraltro confermate appieno dai numeri che Podrascanin ha messo insieme in questa stagione.

163 set in 44 partite giocate, tra tutte le manifestazioni, con 309 punti realizzati (97 muri-punto, 18 ace) e un 58% di eccellenza in attacco (194/330). Indubbiamente, statistiche da grande giocatore, ancora uno dei migliori interpreti al mondo nel ruolo di centrale, il quale peraltro fornisce alla causa gialloblù quell'apporto di carisma ed esperienza utile a far crescere anche i giovanissimi schiacciatori. L'Itas proverà a confermare pure l'altro centrale serbo, Srecko Lisinac, per mantenere così l'ossatura vincente di questa stagione e garantire a Riccardo Sbertoli la possibilità di sfruttare la sua scelta tattica preferita: i 1° tempi.

modulo a 3 "martelli" (schiacciatori-ricevitori) vedrà un innesto importante con l'arrivo di Donovan Dzavoronok. Il nazionale della Repubblica Ceca, classe 1997, ha chiuso questa annata con la Vero Volley Monza, vincendo peraltro la Corriere del Veneto qualche giorno fa e, pare, confermato direttamente anche dal coach del Paykan Terhan. Il club iraniano, già certo di partecipare al prossimo Mondiale per Club, avrebbe infatti voluto ingaggiare Dzavoronok per tutta la stagione 2022-23 ma, a margine di una sfida del Campionato Asiatico per club, il tecnico Peyman Akbari ha dichiarato che ormai lo schiacciatore era già in accordi con l'Itas. Se al centro della rete non si cambia, il(schiacciatori-ricevitori) vedrà un innesto importante con l'arrivo di. Il nazionale della Repubblica Ceca, classe 1997, ha chiuso questa annata con la, vincendo peraltro la CEV Cup ai danni del Tours VB , e ora sembra pronto per l'esordio in Champions League con la maglia dell'Itas. Il rumor di mercato è stato rilanciato dalqualche giorno fa e, pare, confermato direttamente anche dal coach del. Il club iraniano, già certo di partecipare al prossimo Mondiale per Club, avrebbe infatti voluto ingaggiare Dzavoronok per tutta la stagione 2022-23 ma, a margine di una sfida del, il tecnico Peyman Akbari ha dichiarato che ormai lo schiacciatore era già in accordi con l'Itas.

