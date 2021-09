CEV Champions League Volley maschile e femminile 2021/2022 e 2022/2023 LIVE solo su Discovery Sports ha siglato un accordo biennale per trasmettere in Italia tutte le partite dellaLIVE solo su discovery+ , oltre a una selezione di match sempre in diretta su Eurosport.

Da novembre 2021, con il primo turno della fase a gironi, alle finali di maggio 2022, la CEV Champions League maschile vedrà i campioni d’Italia di Cucine Lube Civitanova, i finalisti della scorsa edizione, Trentino Volley, e Sir Safety Perugia Volley ai nastri di partenza della massima competizione continentale, mentre in Champions League femminile, oltre a Imoco Volley Conegliano detentrice del titolo, vi saranno Vero Volley Monza e Igor Novara Volley a rappresentare l’Italia in Europa.

"Il volley vive un momento storico grazie alla doppia vittoria delle nostre Nazionali agli Europei che hanno fatto entusiasmare appassionati e grande pubblico. Questo accordo non poteva essere siglato in un momento migliore e, grazie a discovery+, siamo lieti di dare al grande volley italiano femminile e maschile, impegnato nella più prestigiosa competizione internazionale per club, la visibilità che si merita. È un movimento già solido ma in continua e costante crescita e con discovery+, che già offre il meglio del basket, tennis, ciclismo, sport invernali, motori – oltre ovviamente alle prossime due edizioni dei Giochi Olimpici – avrà un palcoscenico ancora più prestigioso e coinvolgente" ha dichiarato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Discovery Italia.

Paola Egonu in finale di Champions Credit Foto Getty Images

"L’accordo con discovery+ rappresenta un’opportunità davvero preziosa per la CEV di garantire l’accesso alla pallavolo di vertice ad un’ampia platea di appassionati. La nostra Confederazione sta lavorando alacremente insieme al proprio media partner, Infront, al fine di garantire una sempre maggiore visibilità alle competizioni europee per club e sono certo che l’edizione 2022 della Champions League saprà intrattenere il competente pubblico italiano mediante l’offerta davvero unica di pallavolo del più alto livello", commenta il Presidente della CEV, Aleksandar Boričić.

Il primo appuntamento su discovery+ della CEV Champions League 2022 è previsto per il prossimo novembre, con l’avvio della fase a gironi in cui saranno impegnate le sei squadre italiane.

