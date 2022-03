Come l'anno scorso, seppur con una squadra diversa. L'supera infattiilnella sfidadeidi CEV Champions League. La squadra allenata da Angelo Lorenzetti gioca una partita ordinata, caratterizzata soprattutto daioffre sistematicamente alla coppia(e che i centrali mettono quasi sempre a terra), ma anche dallotecnico-atletico di. Si chiude nel migliore dei modi la settimana europea per i club italiani, dopo che la Cucine Lube Civitanova aveva incassato un sonoro 0-3 contro lo Jastrzebski e l'A. Carraro Imoco Conegliano ha superato la Vero Volley Monza (3-0) grazie allo show personale di Paola Egonu

Neppure l'assenza di Daniele Lavia , costretto al forfait per unal muscolo retto dell'addome, impedisce ai gialloblù di chiudere la striscia aperta di 6 successi consecutivi per Berlino, che aveva vinto tutte le sfide della fase a gironi nella sua Pool B, e di ipotecare così la qualificazione alle semifinali. Ad attenderla c'è già la, per una sfida che rappresenterebbe ormai un classico stagionale, ma prima bisogna difendere il risultato odierno nel, da giocarsi il 16 marzo (ore 18:30) in una Max Schmeling Halle che si preannuncia incandescente. La squadra di coach Enard dovrà però migliorare sensibilmente, specie nel contenere gli(oggi ben 24, praticamente un set, con 18 dai nove metri) e trovare maggiore lucidità anche da parte del suo leggendario palleggiatore, ovvero, se vorrà impensierire questa meravigliosa Itas.