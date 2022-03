La prima sfida della fase a eliminazione diretta di CEV Champions League non arride affatto ai colori italiani. Nell'andata dei quarti di finale, la Cucine Lube Civitanova incassa infatti un pesantissimo 0-3 contro lo Jastrzebski Wegiel e la squadra polacca, allenata da Andrea Gardini, ipoteca così la qualificazione alle semifinali. Una Lube irriconoscibile a 360°, dal momento che la squadra di Chicco Blengini commette un'infinità di errori, non solo al servizio, e non sembra entrare in partita neppure dopo un'ora di sfida. Il 3° set (19-25) è infatti un monologo assoluto dello Jastrzebski, che infila 5 punti consecutivi a inizio periodo, costringendo coach Blengini a due timeout in meno di 2', e continua a martellare con qualsiasi fondamentale, mettendo peraltro a nudo tutte le difficoltà della squadra padrona di casa.

Jan Hadrava fa valere la più classica tra le leggi dell'ex. L'opposto della Repubblica Ceca parte male, con solo 3 punti nel set iniziale, ma poi si scioglie (non solo in attacco) per chiudere con 14 punti (59% in attacco) e aggiudicarsi il riconoscimento di MVP. L'unico giocatore della Lube a tenere un rendimento accettabile è il solito Robertlandy Simon: il centrale cubano termina questa partita con 14 punti (82% nei 1° tempi), inclusi 2 ace e 3 muri-punto, risultando l'unica opzione offensiva credibile per un Luciano De Cecco tradito non solo dalla sua ricezione, ma anche dalle bande in posto 2 e 4. Al ritorno, un successo 3-0 o 3-1 varrà il decisivo golden-set per giocarsi la semifinale: vedendo l'andamento di questa partita, sarebbe però un'autentica impresa se Civitanova riuscisse a forzare il "set di spareggio".

Lucarelli col muro a uno: che monster-block!

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Jastrzebski Wegiel 0-3 (22-25; 23-25; 19-25)

Civitanova : Gabi 7, Sottile, Marchisio, Juantorena n.e., Jeroncic n.e., Balaso (L), Lucarelli 11, Zaytsev 5, Penna n.e., Diamantini 1, Simon 14, De Cecco, Anzani 3, Yant Herrera 9. All . Blengini.

: Gabi 7, Sottile, Marchisio, Juantorena n.e., Jeroncic n.e., Balaso (L), Lucarelli 11, Zaytsev 5, Penna n.e., Diamantini 1, Simon 14, De Cecco, Anzani 3, Yant Herrera 9. . Blengini. Jastrzebski: Hadrava 14, Popiwczak (L), Toniutti, Baroti n.e., Boyer, Wisniewski 8, Tervaportti n.e., Cedzynski n.e., Clevenot 7, Szwed n.e., Fornal 14, Biniek (L) n.e., Szymura, Macyra 5. All. Gardini.

