La sede è stata finalmente stabilita! Ledi CEV Champions League, in programma il, si disputeranno infatti all', capitale della. Sciolte così le riserve sul taraflex, non ancora quelle sugli orari delle due finali. Quelladovrebbe cominciare alle, mentre l'atto conclusivo del torneosembra essere in programma per le. Nella prima, l' A. Carraro Imoco Conegliano attende la vincitrice del derby turco tra VakifBank Istanbul e Fenerbahce OPET Istanbul, conche faranno di tutto per raggiungere Paola Egonu e le Pantere.