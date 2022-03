depressione non guarda infaccia nessuno, neppure se ti chiami Luciano De Cecco, palleggiatore della l'incarnazione vivente del perfetto manuale dll'alzatore, grazie a una capacità incredibile di alzare qualsiasi tipo di ricezione dei compagni e non dare il benché minimo tempo di lettura al muro avversario di quale sarà la sua giocata. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il palleggiatore ha trascinato l'Argentina a un bronzo storico, la seconda medaglia per la Seleccion dopo quella, sempre di bronzo, conquistata nell'edizione di Seul 1988. Per arrivare a quel prezioso metallo, 15-12 e grazie a un incredibile parziale dal 10-8 in favore degli Azzurri. Lanon guarda infaccia nessuno, neppure se ti chiami, palleggiatore della Cucine Lube Civitanova e della nazionale argentina (di cui è anche capitano), e sei uno dei migliori pallavolisti al mondo. Giocatore eclettico, De Cecco rappresenta, grazie a una capacità incredibile di alzare qualsiasi tipo di ricezione dei compagni e non dare il benché minimo tempo di lettura al muro avversario di quale sarà la sua giocata. Ai, il palleggiatore ha trascinato l'Argentina a un, la seconda medaglia per la Seleccion dopo quella, sempre di bronzo, conquistata nell'edizione di Seul 1988. Per arrivare a quel prezioso metallo, l'Argentina aveva peraltro eliminato l'Italia nei quarti di finale, con un tie-break vintoe grazie a un incredibile parziale dal 10-8 in favore degli Azzurri.

convivenza con la depressione. Pensare che in patria l'avevano soprannominato il "Dottore", per la sua freddezza nel gestire qualsiasi scambio con una lucidità impressionante, senza dare mai l'impressione di scivolare al di sotto della pressione o delle emozioni. Tokyo 2020 è stata un'edizione caratterizzata anche dal Non appena metto piede sul tappeto siamo solo io e la mia testa e ho a che fare con i demoni... Devo fare ciò che è giusto per me e devo concentrarmi sulla mia sanità mentale". Durante quei giorni olimpici, De Cecco ha però vissuto sulla propria pelle la. Pensare che in patria l'avevano soprannominato il "", per la suanel gestire qualsiasi scambio con una lucidità impressionante, senza dare mai l'impressione di scivolare al di sotto della pressione o delle emozioni. Tokyo 2020 è stata un'edizione caratterizzata anche dal ritiro si Simone Biles proprio a causa della depressione: "".

Roberto Parrottino, sul sito web argentino tiempoar.com - portale web della testata sudamericana d'informazione Tiempo Argentino - ha riportato un estratto delle dichiarazioni rilasciate da De Cecco alla rivista Acción: "Ho sofferto di depressione, ma non molte persone lo sanno. Ho affrontato le partite come se nulla fosse, ma poi sono tornato a casa e ho passato tutto il tempo sdraiato sul letto, con le luci spente, a guardare film. Non so descrivere quella sensazione, ma conosco bene i cali d'umore in cui tutte le situazioni ti sopraffanno perché richiedi sempre il massimo a te stesso per arrivare dove vorresti. Un qualcosa che non deve essere fatto passare come se nulla fosse, perché nessuno conosce l'inferno che ognuno di noi vive dentro sé e che cosa facciamo fuori dal taraflex per arrivare a quel momento in cui la gente, guardandoti in televisione, esclama "Uh, guarda cosa ha fatto Luciano!". Tutti abbiamo problemi che nascondiamo dietro un giocatore o una maglia. Dobbiamo però parlarne e cercare di farci aiutare".

