In una delle serate forse più complicate della stagione, emerge tutta la maturità della giovanedi coach Angelo Lorenzetti, che si giocherà ladi CEV Champions League contro la. I gialloblù rischiano l'eliminazione, andando sotto 0-2 a causa dei troppi errori tra turni in battuta e colpi in attacco, maguida la rimonta suggellata dal muro con cuifirma il 25-21 nel 4° set e rende così ininfluente, ai fini della qualificazione, il tie-break. Nel mezzo unpraticamente, stravinto dall'Itase caratterizzato dal turnover deciso da coach Enard dopo neppure quindici scambi. Se Michieletto è il protagonista assoluto della rimonta trentina, nella serata della Max-Schmeling-Halle di Berlino spiccano anche la solidità in regia e i voli in difesa di, definitivamente cosacratosi a livello europeo.

Il palleggiatore ex Milano ingaggia un bellissimo duello a distanza ravvicinata con, rendendo la sfida stupenda e spettacolare. A, l'alzatore russo spinge qualsiasi primo tempo - uno perfino in bagher - e ritrova i fasti di un tempo, confermando unche pochi altri giocatori hanno avuto nella storia del volley. Neppure Grankin, o la sostanza di uncome sempre da manuale in molti fondamentali, possono però resistere allo, il quale alterna colpi potentissimi tra diagonale e parallela, a pallonetti così intelligenti e scaltri da lasciare allibito perfino Grankin. L'Itas si gode così la semifinale europea per il, conquistata senza peraltro poter contare su Daniele Lavia nel doppio confronto con Berlino. Ritrovare il "falso opposto" sarà fondamentale per dare filo da torcere allo squadrone dei, in una rivalità sportiva che sta caratterizzando sempre più la stagione 2021-22.