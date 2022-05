Pallavolo

Pallavolo - Riccardo Sbertoli: "Estro, tattica e 1° tempi i segreti del palleggiatore"

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Riccardo Sbertoli, palleggiatore dell'Itas Trentino, in esclusiva a Eurosport.it: "Estro, tattica e 1° tempi con Lisinac-Podrascanin, ecco i miei punti di forza. Contro lo ZAKSA dovremo essere consapevoli, umili e determinati. Esordio da sogno in Champions per me". Le Super Finals di Lubiana sono LIVE su Eurosport 2 e Discovery+ domenica 22 maggio!

