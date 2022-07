Sir Safety Conad Perugia dall'anima cubana, quella che si troverà ad allenare Block Devils hanno infatti completato il roster con le firme di due pallavolisti caraibici: il martello di posto 4 Julio Cesar Cardenas Morales e l'opposto Jesus Herrera Jaime, entrambi giocatori molto importanti nel 6+1 della nazionale cubana. Si amplia così a tre il numero di cubani presenti nel roster di Perugia, visto che anche Cuba fino all'aprile 2013, quando era stato espulso dopo aver deciso di proseguire la sua carriera in club esteri. La Sir Safety Conad assume così sempre più i contorni della squadra quasi "obbligata" a dominare la prossima Superlega, dopo la delusione dello CEV Champions League, considerato che ha ingaggiato anche ZAKSA bicampione d'Europa. Unadall', quella che si troverà ad allenare coach Andrea Anastasi nella prossima stagione. Ihanno infatti completato il roster con le firme di due pallavolisti caraibici: ildi posto 4e l', entrambi giocatori molto importanti nel 6+1 della nazionale cubana. Si amplia così a tre il numero di cubani presenti nel roster di Perugia, visto che anche Wilfredo Leon aveva giocato con, quando era statodopo aver deciso di proseguire la sua carriera in club esteri. La Sir Safety Conad assume così sempre più i contorni della squadra quasi "obbligata" a dominare la prossima Superlega, dopo ladello Scudetto perso 1-3 con l'eterna rivale Lube Civitanova , e fare risultato anche in, considerato che ha ingaggiato anche Kamil Semeniuk e tolto così un punto di riferimento allobicampione d'Europa.

Spaziale Wilfredo Leon: 3 ace di fila contro l'Itas!

Ad

"Perché ho scelto Perugia? La verità è che io non ho scelto Perugia, non avrei mai pensato che un club tra i più grandi al mondo potesse interessarsi a me e quindi, quando ho ricevuto la notizia che erano interessati, non ci credevo proprio! Ai tifosi dico: aspettatevi il meglio dal mancino Herrera, ho fame e sete di vittorie!", queste le prime dichiarazioni dell'opposto Herrera, mancino classe 1995 dotato di un'elevazione spaventosa - come tutti i giocatori cubani, del resto - e di grande potenza nei colpi in attacco. Il cubano sarà sostanzialmente il backup di Kamil Rychlicki, con Oleh Plotnytskyi quale jolly tra posto 2 e 4 all'occorrenza. Cardenas, classe 2000, completa invece il reparto di schiacciatori-ricevitori bianconeri: "Sono entusiasta di giocare nella squadra di Leon e felice che sia il nostro capitano! So già adesso che imparerò molto dal mio team. Perché Perugia? Semplicemente perché credo che questo sia senza dubbio il livello più alto di pallavolo che potessi mai desiderare! Fin dall’inizio della mia carriera il mio obiettivo era giocare in Italia. Penso che il campionato italiano sia uno dei campionati più rispettati e lo considero uno dei più agguerriti e competitivi al mondo. Mi sento pronto e non vedo l’ora di affrontare questa esperienza impegnativa e questo step nella mia carriera".

CEV Champions League Sirci conferma: "Anastasi nuovo allenatore di Perugia" 14/06/2022 A 10:45

Simone Giannelli di seconda è sempre uno spettacolo

Nations League maschile Wilfredo Leon si opera: salterà VNL e Mondiali 2022 01/06/2022 A 10:23