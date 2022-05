Quella trasarà unadi CEV Champions League 2021-22 piena di effetti speciali. Domenica, dalle ore 21:00, insu Discovery+ e insu, la finale europea metterà di fronte alcuni dei più forti pallavolisti a livello mondiale. Non soltanto la sfida tra Alessandro Michieletto e la coppia di schiacciatori della nazionale polacca, ovvero, ma anche duelli stellari sotto rete e in cabina di regia. Abbiamo così deciso di analizzare questa partita tramite le parole di chi, in questa stagione, vi ha raccontato il grande spettacolo della Champions League sugli schermi di