Sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2022 di volley maschile. L’Italia si presenta con tre squadre alla massima competizione europea. Trento ha perso le ultime due finali contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle e per ironia della sorte i dolomitici ritroveranno nuovamente i polacchi! Michieletto e compagni dovranno poi fare i conti con i modesti belgi del Menen e con i comodi cechi del Karlovarsko. Civitanova si presenta con lo scudetto sul petto e ha avuto in dote un girone decisamente morbido con i belgi del Knack Roeselare, i francesi del Tours e una formazione proveniente dai preliminari. Può sorridere anche Perugia, che punta al bersaglio grosso proprio come la Lube: i tedeschi del Duren, i turchi dello Ziraat Ankara e gli sloveni del Lubiana sono ostacoli decisamente comodi. Pool A per i polacchi del Wegiel con i tedeschi del Friedrichshafen. Le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificheranno ai quarti di finale. Di seguito i gironi della Champions League 2022 di volley maschile.

Champions League 2022-23: i gironi

POOL A:

Jastrzebski Wegiel (Polonia)

VfB Friedrichshafen (Germania)

Montpellier Volley (Francia)

Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Serbia)

POOL B:

Berlin Recycling Volleys (Germania)

Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia)

Halkbank Ankara (Turchia)

Una squadra dai preliminari

POOL C:

Cucine Lube Civitanova (Italia)

Knack Roeselare (Belgio)

Tours Vb (Francia)

Una squadra dai prelimiinari

POOL D:

Grupa Azoty KAKSA Kedzierzyn Kozle (Polonia)

Trentino Itas (Italia)

Decospan Vt Menen (Belgio)

Cez Karlovarsko (Repubblica Ceca)

POOL E:

Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia)

Swd Powervolleys Duren (Germania)

Ziraat Bank Ankara (Turchia)

Ach Volley Lubiana (Slovenia)

