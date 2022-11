Sir Safety Susa Perugia al termine di 5° set stupendi contro la CEV Champions League 2022-23, Civitanova, Perugia e Trentino puntano a essere protagonisti e ad arrivare fino in fondo a un torneo che si preannuncia spettacolare. Tutte le sfide della fase a gironi saranno visibili IN ESCLUSIVA in LIVE-Streaming su TV su Eurosport 1 o Eurosport 2. Sul sito Eurosport.it potrete invece sempre trovare video, report e approfondimenti dedicati su tutto ciò che riguarda la massima competizione europea per club. Dopo l'assegnazione della Del Monte Supercoppa Italiana 2022 , conquistata dallaal termine di 5° set stupendi contro la Cucine Lube Civitanova , i club italiani ritrovano anche il palcoscenico europeo. Nella, Civitanova, Perugia e Trentino puntano a essere protagonisti e ad arrivare fino in fondo a un torneo che si preannuncia spettacolare. Tutte le sfide dellasaranno visibiliin LIVE-Streaming su Discovery+ e, a rotazione, una partita dei tre club italiani sarà trasmessa anche insu. Sul sitopotrete invece sempre trovare video, report e approfondimenti dedicati su tutto ciò che riguarda la massima competizione europea per club.

Prima giornata che si apre con triplo impegno casalingo per le formazioni italiane. La Lube di Chicco Blengini ospiterà lo Sport Lisbona e Benfica, ultima squadra qualificata alla fase a gironi grazie al doppio 3-1 rifilato al Ford Levoranta Sastamala. I Block Devils, allenati da Andrea Anastasi, attenderanno invece al Pala Barton l'ACH Volley Lubiana, per un impegno che non dovrebbe rappresentare grossi ostacoli al dream-team perugino. L'Itas di coach Angelo Lorenzetti si presenterà nella sua veste europea davanti al pubblico amico della BLM Group Arena di Trento per affrontare il Decospan VT Menen. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili su questo 1° turno europeo e, soprattutto, quando e dove vedere i club italiani!

Civitanova, Perugia e Trentino in diretta TV e LIVE-Streaming

Cucine Lube Civitanova - Sport Lisbona e Benfica: mercoledì 9 novembre 2022, ore 20:00 . LIVE-Streaming su Discovery+ . Telecronaca di Gianmario Bonzi, commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

I gironi della CEV Champions League 2022-23

Pool A : Jastrzebski Wegiel, Vojvodina NS Seme Novi Sad, VfB Friedrichshafen, Montpellier HSC VB.

: Jastrzebski Wegiel, Vojvodina NS Seme Novi Sad, VfB Friedrichshafen, Montpellier HSC VB. Pool B : Berlino Recycling Volleys, Hebar Pazardzhik, Aluron CMC Warta Zawiercie, Halkbank Ankara.

: Berlino Recycling Volleys, Hebar Pazardzhik, Aluron CMC Warta Zawiercie, Halkbank Ankara. Pool C : Cucine Lube Civitanova , Sport Lisbona e Benfica, Knack Roeselare, Tours VB.

: , Sport Lisbona e Benfica, Knack Roeselare, Tours VB. Pool D : ZAKSA, CEZ Karlovarsko, Itas Trentino , Decospan VT Menen.

: ZAKSA, CEZ Karlovarsko, , Decospan VT Menen. Pool E: Sir Sicoma Monini Perugia, ACH Volley Lubiana, SWD powervolleys Duren, Ziraat Bank Ankara.

Civitanova, Perugia e Trentino: informazioni utili

Data, luogo e ora: Civitanova giocherà sul taraflex dell'Eurosuole Forum mercoledì 9 novembre. Inizio della partita previsto per le ore 20:00 italiane, con collegamento in LIVE-Streaming su Discovery+ dalle 19:50.

Data, luogo e ora: Perugia ospiterà invece Lubiana sul taraflex amico del Pala Barton, sempre mecoledì 9 novembre. La partita comincerà alle ore 20:00 italiane e il collegamento in TV su Eurosport 2, ma anche in LIVE-Streaming su Discovery+, si aprirà dalle 19:50.

Data, luogo e ora: Trentino affronterà il Menen nella cornice della BLM Group Arena, giovedì 10 novembre. Gara che inizierà alle ore 20:30 italiane, con collegamento in LIVE-Streaming su Discovery+ a partire dalle 20:20.

