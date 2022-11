volleyball.it ma già nell'aria da tempo, avrebbe dell'incredibile. La Jordan Larson, fenomenale schiacciatrice statunitense già vista in rosablù nella seconda parte della scorsa stagione. In vista dell'esordio europeo in Dnipro - il Consorzio ha deciso così di rinforzare il posto 4, ingaggiando nuovamente una giocatrice capace di equilibrare una squadra intera, come dimostrato nelle La notizia, rilanciata dama già nell'aria da tempo, avrebbe dell'incredibile. La Vero Volley Milano di coach Marco Gaspari sarebbe infatti pronta a riabbracciare, fenomenale schiacciatrice statunitense già vista in rosablù nella seconda parte della scorsa stagione. In vista dell'esordio europeo in CEV Champions League - previsto per il 7 dicembre 2022, ore 20:00, nella sfida casalinga all'Arena di Monza contro il- il Consorzio ha deciso così di, ingaggiando nuovamente una giocatrice capace di equilibrare una squadra intera, come dimostrato nelle finali Scudetto contro la Prosecco DOC Imoco Conegliano

Con l'arrivo di Larson, potrebbe così terminare il progetto tecnico con Magdalena Stysiak in banda e Jordan Thompson quale opposto titolare, anche se le gerarchie di coach Gaspari non sono ancora del tutto definite e il doppio impegno - Serie A1 più CEV Champions League - deve essere saggiamente affrontato con le più ampie rotazioni possibili.

Ad

Lo stupendo esordio europeo di Jordan Larson con Monza

CEV Champions League Women Lo stupendo esordio europeo di Jordan Larson con Monza 10/03/2022 ALLE 09:43

Prendendo in esame il rendimento tenuto da Larson nella scorsa Serie A1 femminile, l'innesto nel roster rosablù è di primissimo livello. In 49 set giocati, al netto dei 148 punti realizzati, la schiacciatrice statunitense ha tenuto un impressionante 53.5% di ricezione perfetta (soli 6 ace incassati su 142 battute avversarie) viaggiando invece col 39% di eccellenza in attacco (20 muri-punto incassati su 350 palloni schiacciati). La nuova Milano - non solo per il cambio di denominazione societaria, ma anche per la volontà di trasferirsi logisticamente nel capoluogo lombardo - punta così a migliorare una squadra già molto forte, tenendo apertissima la lotta Scudetto, insieme a Conegliano, Novara e Scandicci, ma anche quella per un piazzamento di prestigio in Champions League.

Monster-block di Paola Egonu su Jordan Larson

CEV Champions League Women Show di Paola Egonu e Conegliano supera 3-0 Monza 09/03/2022 ALLE 21:12