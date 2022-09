Sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2022-2023 di volley femminile. L’Italia si presenterà con tre formazioni, che cercheranno di riportare il trofeo alle nostre latitudini. Conegliano ha rivoluzionato la propria squadra (via Egonu, Sylla e Folie; arriva Haak) e cercherà di rilanciarsi dopo aver vinto nel 2021 e aver perso l’ultima finale. Le Pantere sono finite nel girone A, sulla carta ampiamente abbordabile: le polacche del Developers Resovia rappresentano l’insidia più importante, modeste le francesi del Mulhouse e la compagine che arriverà dai preliminari. Monza si è rafforzata dopo aver disputato la finale scudetto e sogna in grande. Le brianzole sono state ampiamente fortunate nel sorteggio: le francesi del Volero, le rumene dell’Alba Blaj e le ucraine del Dnipro non appaiono ostacoli insormontabili. Decisamente peggio è andata a Novara, che era in seconda fascia ed è stata catapultata nella Pool C insieme alle turche del VakifBank Istanbul, detentrici del titolo europeo. Le tedesche del Potsdam e la squadra dai preliminari non saranno però ostacoli rilevanti. Nella Pool D campeggiano le turche del Fenerbahce Istanbul (ma attenzione alle polacche del Commercon Lodz), mentre nella Pool E si preannuncia un testa a testa tra le polacche del Chemik Police e le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificheranno ai quarti di finale. Di seguito i gironi della Champions League 2022-2023 di volley femminile.

Champions League volley femminile 2022-23: i gironi

POOL A:

Conegliano (Italia)

Developers Resovia (Polonia)

Mulhouse Alzace (Francia)

Una squadra dai preliminari

POOL B:

Monza (Italia)

Volero Le Cannes (Francia)

Volei Alba Blaj (Romania)

Prometey Dnipro (Ucraina)

POOL C:

VakifBank Istanbul (Turchia)

Novara (Italia)

Potsdam (Germania)

Una squadra dai preliminari

POOL D:

Fenerbahce Istanbul (Turchia)

Commercecon Lodz (Polonia)

Allianz Stoccarda (Germania)

Una squadra dai preliminari

POOL E:

Chemik Police (Polonia)

Eczacibasi Istanbul (Turchia)

Targoviste (Romania)

Maritza Plovdiv (Bulgaria)

