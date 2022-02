Vero Volley Monza sogna l'impresa per due set ma, dopo il 25-19 del 3°, deve assistere allo strapotere fisico e tecnico dello Zenit Kazan. La squadra allenata da Massimo Eccheli si aggrappa al talento di Georg Grozer (18 punti, ma 8 errori in battuta e mai in ritmo nel primo fondamentale contemporaneo) e ai 5 muri di capitan Thomas Beretta, venendo però "tradita" dalle prestazioni di Uladzislau Davyskiba (0/9 in attacco, con tre errori e due muri incassati) e Milan Katic (4 punti e 29% in attacco). Il club russo - autentico dream team visto anche il livello medio di questa CEV Cup - vince così 3-1 la semifinale d'andata, trascinato dalla sublime regia di Micah Christenson e dai colpi della coppia formata da Maxim Mikahilov e Dimitrii Volkov. L'opposto russo non è preciso come suo solito (38% in attacco), ma dai nove metri fa malissimo con 4 ace verso posto 1 che spezzano definitivamente le resistenze di una ricezione monzese oggi molto in difficoltà. Lo schiacciatore comincia invece con uno show personale senza senso logico, salvo poi calare nel corso del match ma chiudere comunque con 19 punti (58% in attacco). Al netto delle loro prove, l'MVP di serata se lo prende Ilia Fedorov: il libero classe 2002 gioca una partita sontuosa, chiudendo col 46% di eccellenza in ricezione e tantissimo lavoro utile, sia nelle dig che nelle coperture post-muro subito dai compagni. Si chiude così con un k.o. il giovedì europeo per i club italiani, dopo che la Aydin BBSK nella semifinale di CEV Challenge Cup femminile. Lasogna l'impresa per due set ma, dopo il, deve assistere allo strapotere fisico e tecnico dello. La squadra allenata da Massimo Eccheli si aggrappa al(18 punti, ma 8 errori in battuta e mai in ritmo nel primo fondamentale contemporaneo) e ai, venendo però "tradita" dalle prestazioni di(0/9 in attacco, con tre errori e due muri incassati) e Milan Katic (4 punti e 29% in attacco). Il club russo - autenticovisto anche il livello medio di questa- vince cosìla, trascinato dalla sublime regia die dai colpi della coppia formata da. L'opposto russo non è preciso come suo solito (38% in attacco), ma dai nove metri fa malissimo conche spezzano definitivamente le resistenze di una ricezione monzese oggi molto in difficoltà. Lo schiacciatore comincia invece con uno show personale senza senso logico, salvo poi calare nel corso del match ma chiudere comunque con(58% in attacco). Al netto delle loro prove, l'MVP di serata se lo prende: ilgioca una partita sontuosa, chiudendo colin ricezione e tantissimo lavoro utile, sia nelle dig che nelle coperture post-muro subito dai compagni. Si chiude così con un k.o. il giovedì europeo per i club italiani, dopo che la Savino Del Bene Scandicci ha vinto in rimonta al tie-break sul taraflex dell'nella semifinale di CEV Challenge Cup femminile.

1° tempo meraviglioso tra Orduna e Galassi

Assistendo al 1° set, ci si sarebbe aspettati un monologo dello Zenit: il 14-25 in cui Volkov fa letteralmente ciò che vuole, confermandosi schiacciatore talentuosissimo ma altrettanto ondivago, sembra infatti lasciare poche speranze ai sogni della Vero Volley. Consapevole che l'ostacolo da superare è di quelli praticamente impossibili, Monza riordina però le idee e ritorna sul taraflex dell'Arena con un piglio diverso, dando del filo da torcere agli avversari tra 2° e 3° set. Santiago Orduna, praticamente già certo di lasciare il posto a Fernando Kreling per la prossima stagione, gioca una partita di sostanza e abnegazione, rimediando di puro talento alle difficoltà in ricezione dei compagni e dando spettacolo anche in difesa. Alla regia del palleggiatore italo-argentino si unisce anche la qualità in attacco di "the man with the hammer", soprannome col quale è ormai universalmente conosciuto Grozer. L'opposto tedesco si carica sulle spalle l'attacco della Vero Volley e la trascina al 25-19 del 3° set, parziale che sembra ridare senso alla sfida. Oltre ai colpi, specie in parallela, di Grozer, ci sono però anche le giocate sotto rete di capitan Beretta, davvero fondamentale nel prendere le misure a Volkov ed estrometterlo sostanzialmente dalla sfida almeno fino al 4° set, oltre a riuscire nell'impresa di limitare il devastante braccio di Mikahilov.

Lo Zenit è però squadra costruita per vincere la Champions League e le differenze sul taraflex riemergono nell'ultimo e decisivo set. Monza prova a prenderne le redini sul 7-5, ma coach Verbov si gioca la carta Aleksei Kononov e il centrale di oltre 2.10 metri spariglia le carte in tavola, facendo la differenza in quei 1° tempi che, fino a quel momento della sfida, non avevano creato poi più di tante difficoltà ai padroni di casa. Al resto ci pensano il ritrovato Volkov e Bartosz Bednorz (16 punti col 50% in attacco e 4 muri), quest'ultimo schiacciatore polacco dal talento a tratti debordante, frenato però da un'incostanza che costa spesso cara a questi livelli d'élite. La squadra di coach Eccheli dà fondo alle proprie riserve e risorse, ma il set è ormai compromesso (16-22) ed è sostanzialmente già tempo di pensare alla sfida di ritorno, situazione geopolitica mondiale permettendo. Il 2 marzo 2022, alle ore 17:00 italiane, Monza scenderà sul taraflex del Saint Petersburg per un'autentica impresa: nulla è impossibile a priori, ma la sensazione è che questo Zenit sia a oggi ingiocabile per una Vero Volley comunque mai doma e piena d'orgoglio.

Il tabellino

Vero Volley Monza - Zenit Kazan 1-3 (14-25; 20-25; 25-19; 19-25)

Monza : Grozdanov, Karyagin, Calligaro n.e., Dzavoronok 11, Orduna 1, Federici (L), Galliani n.e., Grozer 18, Galassi 6, Katic 4, Beretta 8, Davyskiba, Gaggini (L) n.e. All . Eccheli.

: Grozdanov, Karyagin, Calligaro n.e., Dzavoronok 11, Orduna 1, Federici (L), Galliani n.e., Grozer 18, Galassi 6, Katic 4, Beretta 8, Davyskiba, Gaggini (L) n.e. . Eccheli. Kazan: Poroshin n.e., Surmachevskiy, Volvich 8, A. Volkov 7, Berezhko n.e., Bednorz 16, Christenson 2, Shcherbinin n.e., Kononov 2, D. Volkov 19, Fedorov (L), Golubev (L), Mikhailov 15, Zemchenok n.e. All. Verbov.

* * *

