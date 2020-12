La CEV ha comunicato il rinvio della bolla di CEV Cup di volley femminile prevista a Monza tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre. In Brianza si sarebbero svolti ottavi di finale e quarti di finale che vedevano coinvolta la stessa Monza, impegnata prima contro le ungherese del Swietelsky Bekescsaba e poi eventualmente contro la vincente del confronto tra le serbe dello Zok Ub e le ceche del VK Selmy Brno. Le magiare e le slave avevano comunicato la propria impossibilità a viaggiare e dunque la Federazione Europea ha deciso per il rinvio del mini-girone della seconda competizione continentale per importanza. Probabilmente si recupererà tra gennaio e febbraio 2021.