sedicesimi di CEV Cup femminile, la Savino Del Bene Scandicci espugna infatti il taraflex del Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, superando 3-1 le padrone di casa del Galatasaray - una delle favorite per la vittoria finale, capace cinque giorni fa di obbligare al tie-break il VakifBank di Paola Egonu - con un netto dominio a muro (17) e una sontuosa Zhu Ting. Nel mercoledì europeo della Pallavolo non c'è solo il 3-0 rifilato da Civitanova al Tours a impreziosire il cammino dei club italiani. Nell'andata dei, laespugna infatti il taraflex del Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, superandole padrone di casa del- una delle favorite per la vittoria finale, capace cinque giorni fa di obbligare al tie-break il- con un nettoe una

sempre più stella del gruppo allenato da Massimo Barbolini, chiudendo con 22 punti (3 ace , 47% in attacco) e trovando una "spalla" ideale in Elena Pietrini. L'Azzurra non offre ancora il meglio del proprio repertorio a livello offensivo (31%), ma tiene molto bene in ricezione (44% di eccellente) e lavora egregiamente pure a muro (4), dando segnali di ripresa soprattutto in vista di un girone di ritorno della prima rivale della La schiacciatrice cinese si confermadel gruppo allenato da Massimo Barbolini, chiudendo con 22 punti (3 ace , 47% in attacco) e trovando una "spalla" ideale in. L'Azzurra non offre ancora il meglio del proprio repertorio a livello offensivo (31%), ma tiene(44% di eccellente) e lavora egregiamente pure a muro (4), dando segnali di ripresa soprattutto in vista di un girone di ritorno della Serie A1 femminile in cui Scandicci proverà ad accreditarsi definitivamente qualedella Prosecco Doc Imoco Conegliano

Oltre alle due protagoniste già citate, nella Savino Del Bene spicca ancora la distribuzione in palleggio di Isabella Di Iulio, pure oggi preferita a Ofelia Malinov nel 6+1 titolare, e il rendimento di Yvon Belien al centro della rete. Il Galatasaray paga invece grosse difficoltà in attacco (30% di squadra con 13 errori non forzati e i 17 muri incassati) e non viene trascinato nemmeno dalla sua stella, la centrale serba Mina Popovic, capace sì di realizzare 5 muri-punto ma inchiodata al 3/10 in attacco e mai efficace dai nove metri. Fondamentale, quest'ultimo, in cui Scandicci è invece praticamente perfetta: 5 errori non forzati (su 93 servizi) e 6 ace.

Il tabellino

Galatasaray Sigorta HDI Istanbul - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (17-25; 15-25; 25-19; 12-25)

Galatasaray : Vasilantonaki 20, Aydin 6, Karadayi (L), Popovic 8, Hacimustafaoglu 12, Beyaz n.e., Kafkas, Akyol 6, Kilic 2, Dumanoglu (L), Yesilirmak n.e., Briana Bell n.e., Ural. All . Guneyligil.

Scandicci: Sorokaite n.e., Alberti 5, Belien 11, Zhu 22, Malinov, Pietrini 13, Mingardi 19, Shcherban n.e., Angeloni n.e., Guidi (L) n.e., Washington n.e., Antropova, Castillo (L), Di Iulio 4. All. Barbolini.

