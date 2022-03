Pallavolo

Challenge sul match point: non è tocco, Monza vince l'andata

Sul match point per Monza, finisce fuori l'attacco del Tours, che chiede il video check per un presunto tocco a muro. Il tocco non c'è e così il Vero Volley mette in archvio la vittoria per 3-0 dell'andata della finale di CEV Cup.

00:01:35, un' ora fa