Scandicci ha sconfitto lo Schweriner per 3-0 (25-22; 25-13; 25-15) e ha così conquistato il primo posto nel suo girone della Champions League 2021 di volley femminile. Le toscane hanno letteralmente travolto la compagine tedesca, padrona di casa in questo secondo round robin, e si sono così portate a casa il primato nella Pool A, ovviamente con l’annessa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Scandicci si trova in testa al raggruppamento a quota 4 vittorie (12 punti), Busto Arsizio e lo Schweriner sono alle sue spalle con 3 successi (8 punti). Le Farfalle si giocheranno tutto domani sera proprio contro la formazione teutonica: devono assolutamente vincere per sperare di essere tra le tre migliori seconde che avanzano alla fase a eliminazione diretta.