L’Arkas Izmir ha deciso di non presentarsi a Perugia dove, da martedì 9 a giovedì 11 febbraio, si giocherà il secondo round robin della fase a girorni della Champions League 2021 di volley maschile. La compagine turca aveva già rinunciato alla prima “bolla” in quel di Tours perché troppi giocatori erano positivi al Covid-19, in questo caso la rinuncia è dovuta all’impossibilità di poter battagliare per conquistare il passaggio del turno.