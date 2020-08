Credit Foto From Official Website

Dopo il sorteggio maschile, in Lussemburgo sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Questa fase prevede la presenza di cinque gruppi da quattro squadre ciascuno, che si affrontano in incontri di andata e ritorno: le vincitrici dei vari raggruppamenti e le tre migliori seconde accedono ai quarti di finale. 18 compagini sono già certe della loro partecipazione alla fase a gironi, gli altri due posti verranno messi in palio tramite una fase preliminare.

L’Italia è presente con quattro squadre: Conegliano, Busto Arsizio, Novara, Scandicci. Le Pantere, grandi favoriti della vigilia, potevano essere un po’ più fortunate: Conegliano deve stare attenta a non sottovalutare le micidiale turche del Fenerbahce Istanbul e le quotate russe dell’Uralochka Eaterinburg, oltre alle francesi del Nantes. Busto Arsizio può sorridere perché le polacche del Developres Resovia e le tedesche dello Schweriner appaiono alla portata, ma le Farfalle potrebbero incrociare anche Scandicci. Le toscane, infatti, partono dai preliminari dove sono attese prima dalla sfida contro le abbordabili serbe del Tent Obrenovac e poi eventualmente dal decisivo impegno contro la vincente di Stoccarda-Minsk che metterà il palio il posto per finire nella Pool A.

Non sarà semplice il cammino di Novara, vincitrice del trofeo nel 2019: le piemontesi devono prendere con le pinze avversarie quotate come le russe della Dinamo Kazan e le polacche del Chemik Police, le ceche del VK UP Olomuc completano il raggruppamento. Di seguito tutti i gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile.

Gironi Champions League femminile 2020-2021

POOL A: UYBA Busto Arsizio (Italia), Developres Skyres Resovia (Polonia), Schweriner SC (Germania), Qualificata dai preliminati (possibile Scandicci).

POOL B: A. Carraro Imoco Conegliano (Italia), Nantes VB (Francia), Fenerbahce Opet Istanbul (Turchia), Uralochka Ekaterinburg (Russia).

POOL C: VakifBank Istanbul (Turchia), Mulhouse (Francia), Maritza Plovdiv (Bulgaria), Qualificata dai preliminari.

POOL D: Eczacibasi VitrA Istanbul (Turchia), Lokomotiv Kaliningrad (Russia), LP Salo (Finlandia), Qualificata dai preliminari.

POOL E: Dinamo Kazan (Russia), Chemik Police (Polonia), VK UP Olomuc (Repubblica Ceca), Igor Gorgonzola Novara (Italia).

