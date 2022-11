Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League, highlights: Sir Sicoma Monini Perugia-ACH Volley Lubiana 3-0

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Esordio agevole per i Block Devils di coach Anastasi. Nonostante l'ampio turnover, la Sir Sicoma Monini Peurgia travolge 3-0 l'ACH Volley Lubiana, trascinata dai 16 punti di uno spaziale Oleh Plotnytskyi e da ben 13 ace di squadra. Out per turnover Simone Giannelli, Wilfredo Leon, Kamil Rychlicki e Roberto Russo.

00:04:56, 19 minuti fa