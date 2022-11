Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League: Highlights: Trentino-Menen 3-0

L'Itas Trentino esordisce con una netta vittoria in CEV Champions League superando per 3-0 la formazione belga del Descopan Menen. Daniele Lavia brilla con 21 punti, seguito dai 19 di un precisissimo Gabriele Nelli e dai 15 di Donovan Dzavoronok. Turno di riposo per Alessandro Michieletto.

00:04:59, 25 minuti fa