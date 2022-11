Itas Trentino comincia la 3-0 il Decospan VT Menen, nonostante l'ampio turnover proposto dal loro allenatore. Fuori infatti Matey Kaziyski e Alessandro Michieletto, al loro posto Gabriele Nelli e Donovan Dzavoronok, entrambi molto sollecitati e cercati da un Riccardo Sbertoli completamente ristabilito dopo qualche problema fisico patito a inizio stagione. Dopo le vittorie di Cucine Lube Civitanova Sir Sicoma Monini Perugia , anche l'comincia la CEV Champions League 2022-23 con un successo. Alla BLM Group Arena, i gialloblù di coach Angelo Lorenzetti travolgono infatti, nonostante l'ampio turnover proposto dal loro allenatore. Fuori infatti, al loro posto, entrambi molto sollecitati e cercati da uncompletamente ristabilito dopo qualche problema fisico patito a inizio stagione.

Danele Lavia resta comunque faro di questa squadra e domina in qualsiasi fondamentale, chiudendo con una prova da MVP (21 punti, con 4 ace e l'81% di eccellenza in attacco), ma anche la coppia precedentemente citata gioca un'ottima partita. Nelli è devastante in parallela da posto 2 e mette insieme 19 punti (con 4 muri), mentre Dzavoronok, pur non trovando tutta la continuità auspicata alla vigilia - il turnover era ampiamente previsto nelle idee di coach Lorenzetti - riesce comunque a firmare 15 punti col 69% di ricezione positiva.

Sbertoli spegne le luci del palazzo giocando un super primo tempo

La partita

Il tabellino

Itas Trentino - Decospan VT Menen 3-0 (25-16; 25-17; 25-12)

Trentino : Kaziyski n.e., Nelli 19, D'Heer 3, Dzavoronok 15, Michieletto n.e., Sbertoli 1, Pace (L), Berger 1, Depalma n.e., Laurenzano (L) n.e., Lavia 21, Podrascanin n.e., Lisinac 5. All . Lorenzetti.

: Kaziyski n.e., Nelli 19, D'Heer 3, Dzavoronok 15, Michieletto n.e., Sbertoli 1, Pace (L), Berger 1, Depalma n.e., Laurenzano (L) n.e., Lavia 21, Podrascanin n.e., Lisinac 5. . Lorenzetti. Menen: Hanninen 5, Sinnesael 4, Dedeyne, Dermaux 2, Bille (L), Vanneste 4, Capet 7, Suter (L), Van Hoyweghen, Hocket, Van De Velde 5, Kindt 6. All. Depestele.

* * *

