La Lube accumula frustrazione, rabbia e nervosismo. Le difficoltà nel cambio-palla, al servizio e la scarsa efficacia del muro rischiano di trasformare in un inferno quello che, sulla carta, sarebbe dovuto essere un Alla metà del terzo set, il Benfica sogna il colpaccio. Avanti 2-0, in vantaggio nel terzo, penetra come un tarlo nella mente dei ragazzi di Chicco Blengini, sgretolandone gli equilibri. La squadra campione del Portogallo difende in maniera eccelsa, lavora bene a muro e trasforma in raffiche di punti griffate Oliveira e Lucas Gaspar quanto di buono fatto dietro.. Le difficoltà nel cambio-palla, al servizio e la scarsa efficacia del muro rischiano di trasformare in un inferno quello che, sulla carta, sarebbe dovuto essere un esordio morbido in Champions

Magia a una mano di De Cecco per Nikolov... che fa tunnel!

Poi, lentamente, Civitanova ritrova fiducia e spirito. Luciano De Cecco sfodera una magia dietro l'altra. Gabi Garcia martella a ripetizione. Marlon Yant Herrera regala giocate di pura potenza. E anche il giovane Aleksandar Nikolov aggiunge quella dose di imprevedibilità necessaria per sorreggere un attacco che finalmente entra in ritmo. Il servizio, anche grazie a Simone Anzani ed Enrico Diamantini, mette in difficoltà il Benfica nella costruzione del gioco. Il muro funziona, ispirato da un paio di monster-block spettacolari di Yant. E la rimonta può cominciare.

Nel quinto set la Lube sembra poter ormai viaggiare con il pilota automatico innestato. Ma il vantaggio rassicurante di cinque lunghezze viene eroso per lanciare un finale in volata, degno epilogo di una partita che non ha mai avuto un reale padrone. Civitanova chiude con Yant e intasca il primo successo stagionale. Sofferto e sudato.

Highlights: Civitanova-Benfica 3-2

La partita

L'approccio alla partita di Civitanova è lacunoso. Il muro fatica, gli errori gratuiti si sommano a ripetizione. Il Benfica vola presto sul +4 (11-15) ma un ottimo turno al servizio di Yant riesce finalmente a mettere in difficoltà la costruzione del gioco portoghese e vale l'aggancio a quota 19. La fiammata si esaurisce presto, e il Benfica può chiudere sul 25-23 con Raphael Thiago Oliveira.

Il secondo parziale segue l'andamento del primo. La Lube paga un altro pessimo approccio, e vede gli ospiti allungare addirittura sul +7 (6-13). Coach Blengini è costretto a chiamare un time-out psicologico, nel tentativo di lenire la frustrazione dei suoi. La squadra ha difficoltà in difesa, al servizio e nella lettura dell'azione. Il rientro sembra dare qualche indicazione buona, nonostante una scavigliata che rischia di togliere De Cecco anzitempo dalla partita. Una serie di battute tattiche di Anzani firma il -1 (19-20), ma nel finale è ancora il Benfica ad emergere, con una serie di giocate pulitissime, senza errori.

Mattia Bottolo sfodera un no-look di pura classe

L'inerzia cambia nel terzo set. La Lube assorbe il nuovo vantaggio iniziale portoghese, allunga e chiude sfruttando un grande momento di Yant, decisivo nella svolta della partita. Il muro, finalmente, inizia a dare frutti. E anche il servizio, più incisivo, causa problemi nella costruzione del gioco avversario.

Una vampata di Enrico Diamantini e un paio di monster-block di Yant lanciano la Lube sul +5 in apertura di quarto set (12-7), ma quando il parziale sembra ormai indirizzato verso i padroni di casa, arriva la pronta risposta ospite con aggancio e sorpasso. Civitanova paga un paio di sbavature a muro e di errori gratuiti, e serve ancora un grande Marlon Yant per cambiare l'andamento della partita. Il servizio torna a essere protagonista nel finale, Gabi Garcia guadagna cinque set-ball ed è poi Nikolov a chiudere sul 25-22.

La Lube entra in ritmo. Azzanna il tie-break con fame e rabbia volando subito sul +5 (11-6). Ma, ancora una volta, quando sembra mancare un solo passo al traguardo, il Benfica ricuce fino al 12-12 con un contro-break di 1-6. Serve una magia di un super-Gabi Garcia e un errore dei portoghesi per regalare a Civitanova un paio di match-point. Il Benfica annulla il primo ma è poi Yant a chiudere i conti.

Rally pazzesco tra Lube e Benfica: incredibile serie di difese

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Sport Lisbona e Benfica 3-2 (23-25, 21-25, 25-19, 25-22, 15-13)

Civitanova : Gabi Garcia 22, Sottile, D'Amico (L) ne, Balaso (L), Zaytsev, Chinenyeze 1, Nikolov 17, Diamantini 6, Gottardo, Ambrose, De Cecco 2, Anzani 8, Bottolo 1, Yant Herrera 19. All . Blengini.

: Gabi Garcia 22, Sottile, D'Amico (L) ne, Balaso (L), Zaytsev, Chinenyeze 1, Nikolov 17, Diamantini 6, Gottardo, Ambrose, De Cecco 2, Anzani 8, Bottolo 1, Yant Herrera 19. . Blengini. Lisbona: Oliveira 20, Bernardo Silva (L), Reis Lopes, Wohlfahrtstatter 8, Casas (L), Lucas Gaspar 13, Ventura Machado 5, Nikula 3, Santos 9, Da Silva Violas 3, Ryuma Oto Aleixo 10, Silva Puron ne, De Souza Falcao 1. All. Matz.

