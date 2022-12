Nemmeno il tempo di ricordare l'esito della Supercoppa Italiana 2022 , vinta dalla Prosecco DOC Imoco Conegliano dopo ilall'Igor Gorgonzola Novara in quello che, a tutti gli effetti, è stato l'ennesimo capitolo dellanella storia recente della Pallavolo italiana, ed è già tempo di pensare alla. Le date delleerano già state definite da tempo (), ma oggi si conosce anche la sede: si giocherà sul, impianto sportivo polivalente situato in via Gino Cervi 2, a Casalecchio di Reno (Bologna).

Organizzato come sempre in collaborazione tra Legavolley femminile e Master Group Sport, il trofeo attende ovviamente di conoscere le quattro squadre partecipanti alle Final Four, visto che prima ci saranno iin gara secca (), da disputarsi tra le migliori otto classificate al termine del girone d'andata della Serie A1 femminile 2022-23 . Per ora quella delleè l'unica squadra già certa di accedere ai quarti di finale, considerando i 32 punti in classifica finora conquistati () e il +19 maturato sulla coppia Cuneo-Casalmaggiore, attualmente all'8°-9° posto.