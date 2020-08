La FIPAV ha emesso un nuovo insieme di norme che resteranno valide fino al 7 settembre: la più importante è che si può ricominciare a giocare partite vere.

Dopo il lockdown, il protocollo emesso dalla FIPAV per il ritorno in palestra era piuttosto limitante: inizialmente non si potevano nemmeno eseguire gli esercizi con palla a coppie, mascherina sempre indossata per via dello spazio chiuso e sanificazione incessante dei palloni toccati dagli atleti le norme più castranti, tutto sotto la supervisione di un "Covid manager" che avrebbe dovuto controllare la temperatura di tutti, la corretta sanificazione, il fatto che gli atleti si presentassero già in divisa senza usare gli spogliatoi.

Per questa ragione, insieme al fatto che gran parte delle società su tutto il territorio nazionale si appoggiano alle palestre scolastiche (e le scuole sono chiuse), la pallavolo in Italia non era ancora ripartita. Con la riduzione delle misure restrittive anche da parte del Governo, però, la FIPAV ha ripensato il protocollo, rendendolo meno difficile da applicare, con misure più morbide che portano alla notizia che tutti aspettavano: si riprenderà a giocare, non solo all'interno della squadra, ma contro altre squadre.

SuperLega Superlega, il calendario completo della stagione 2020-21: si parte il 27 settembre 06/08/2020 A 13:27

Questo apre dunque la strada alla riapertura dei campionaticon una miglior preparazione alle spalle.

Le principali regole da rispettare

Sia chiaro, non si è ancora tornati alle abitudini pre-coronavirus, ma ora è tutto molto più attuabile rispetto al protocollo precedente e queste sono le principali regole.

- Libertà di allenarsi rispettando la regola della sanificazione dei palloni (per le squadre d'elite prima e dopo l'allenamento, per tutte le alytre squadre anche durante). Prima e dopo l'allenamento giocatori e staff devono disinfettarsi le mani con l'apposito gel.

- Test sierologico consigliato a tutti i componenti delle squadre (giocatori, tecnici e staff).

- In arrivo un protocollo specifico che verrà condiviso con Legavolley e Legavolley Femminile per la disputa di allenamenti congiunti e amichevoli, verso la riapertura dei campionati.

- Possibilità di giocare amichevoli a categorie più basse nelle regioni in cui ci sia il consenso alla pratica degli sport di contatto; in tal caso, il test sierologico prima dell'evento da consigliato diventa obbligatorio.

- Restano in obbligo i requisiti fondamentali previsti dai protocolli generali, ossia il distanziamento sociale prima e dopo l'allenamento, la mascherina obblicatoria sempre prima e dopo l'inizio della sessione e allenamenti a porte chiuse.

Play Icon WATCH Il volley nel dettaglio: regole base, ruoli in campo e sistemi offensivi più usati 00:03:25

Pallavolo Volley, si ritorna in campo! Supercoppa Italiana il 25 settembre all’Arena di Verona 29/07/2020 A 14:04

Play Icon