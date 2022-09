Italia-Polonia 3-1 (25-18, 25-21, 23-25, 28-26)

L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-1 (25-18; 25-21; 23-25; 28-26) nella penultima amichevole di avvicinamento ai Mondiali 2022 di volley femminile. Le azzurre si sono imposte davanti ai 1900 spettatori del PalaVesuvio di Napoli nel quadrangolare sponsorizzato da DHL, dopo che ieri aveva perso contro la Turchia.

Il CT Davide Mazzanti ha dato spazio ad Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu opposto, al centro Cristina Chirichella e Sara Bonifacio (che ha sostituito Anna Danesi), Miriam Sylla e Caterina Bosetti le schiacciatrici, Monica De Gennaro il libero. Le Campionesse d’Europa hanno dominato i primi due set, mentre nel terzo parziale si sono trovate sotto per 19-15 quando sono entrate Danesi e Alessia Gennari per un tentativo di rimonta fallito. Nel quarto parziale non hanno mollato sotto 8-12 nel quaarto set, hanno ribaltato il punteggio e si sono imposte ai vantaggi.

Paola Egonu si è scatenata con 27 punti, ottima prestazione anche di Bosetti (18), 8 siigilli per Sylla e 7 per Chirichella. Tra le fila della Polonia s sono messe in evidenza Stysiak (18), Rozanski (14) e la palleggiatrice Wolosz. L’Italia tornerà in campo tra un paio di giorni (giovedì 15 settembre, ore 20.00) per fronteggare la Serbia nell’ultimo confronto prima dei Mondiali.

