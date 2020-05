Egonu rinnova con Conegliano: "La prima stagione è stata bella ma incompiuta"

L'opposto resterà all’Imoco Volley Conegliano anche la prossima stagione.

L‘Imoco Volley Conegliano potrà contare Paola Egonu anche la prossima stagione. La giovane opposta azzurra ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club gialloblù.

Sono molto contenta La mia prima stagione qui è stata bella, ma incompiuta. Ci siamo dovute fermare prima delle fasi finali sia in Campionato che in Europa, ma questo ci ha lasciato dentro una fame che riverseremo in campo e nel lavoro della prossima stagione. Il mio inserimento è stato rapido e immediato, non me lo aspettavo. Si vedeva, dal di fuori, che questo è un ambiente speciale. Una squadra che si divertiva e spingeva al massimo, sempre in cerca di migliorare. Ho fatto anch’io così, anche se credo avrei potuto fare meglio. Ora voglio continuare a contribuire alla crescita della mia squadra

Le emozioni del Palaverde

“E’ un piacere giocare al Palaverde, sempre pieno di gente, e sentire sui social e sugli spalti l’affetto che ci danno i tifosi. Anche in questo periodo d’isolamento ci hanno sempre sostenute. Così com’è stato bello ricevere alcuni pensieri dagli sponsor come il pranzo di Pasqua a casa. Tante piccole cose che dimostrano la passione per l’Imoco e mi hanno fatto davvero piacere”.

