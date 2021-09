Un'Italia superlativa elimina la Serbia dalla corsa per l'oro, vincendo 3-1 (27-29, 22-25, 25-23, 18-25)la semifinale, e conquista così la finale degli Europei con la Slovenia. Bellissima prestazione di gruppo da parte dei ragazzi di De Giorgi, che dimostrano così grande maturità e un carattere invidiabile.

La sfida è delle più sofferte, perché si gioca punto a punto per buona parte del match, con scambi anche molto lunghi, ma dove a fare la differenza sono il maggiore ordine in campo degli azzurri e un'ottima presenza a rete della squadra guidata dal nuovo coach Ferdinando De Giorgi.

Europei Pallavolo Italia-Serbia, in palio la finale: quando e dove vederla 16/09/2021 A 10:25

Era in assoluto la partita più complicata sin qui, perché dal'altra parte del campo c'erano corazzieri di tutto rispetto come Podrascanin (autore di una partita tra l'altro splendida) e Atanasijevic, senza contare che sono tutti più o meno vecchie conoscenze del campionato italiano, quindi sulla carta si sapeva già che sarebbero stati pericolosi.

E così è, in effetti, perché la rotazione con Atanasijevic in battuta è quella che ci fa soffrire di più, ma i timeout chiamati ad hoc da De Giorgi infondono una grande tranquillità ai giovani ragazzi della squadra, che riescono a ritrovare la concentrazione subito dopo gli errori commessi. E così assistiamo a una prestazione corale con forse qualche errore in battuta di troppo, ma che vede ottimi numeri da parte di tutti, a partire da Fabio Balaso: le sue ricezioni sono spesso pefette e consentono a Simone Giannelli di impostare il gioco come vuole, ma quando non lo sono interviene l'impronta de Fefè nazionale, che suggerisce al nostro capitano di osare il primo tempo anche con palla staccata. Simone, che è sempre stato un audace, esegue alla perfezione le indicazioni del coach e così soprattutto Gianluca Galassi si ritrova a poter attaccare con efficacia palloni per nulla scontati.

Fa il suo anche l'altro centrale, Simone Anzani, che a rete è una presenza autorevole e a muro (spesso proprio su Atanasijevic) regala all'Italia le certezze che servono. I due schiacciatori di posto 4 sono ben carichi e caldi, Daniele Lavia forse con qualche difficoltà in più di contenimento in ricezione, mentre non c'è modo di definire la prova di Alessandro Michieletto, che a 19 anni gioca con la maturità di un veterano, ma l'energia propria della sua età. A completare il quadro, l'opposto Giulio Pinali che, dopo qualche prestazione scricchiolante, merita la promozione a pieni voti soprattutto per la gestione di qualche pallone scomodo e per la grande efficacia in battuta.

segue...

Europei Pallavolo De Giorgi: “Italia ha qualità. Con la Serbia in campo per vincere" 15/09/2021 A 18:04