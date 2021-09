Simone Giannelli, eletto MVP della rassegna europea, e che alla prima grande uscita internazionale ha completato un filotto di 9 vittorie centrando un traguardo che pochi potevano pronosticare. La ciliegina sulla torta a un’estate italiana irripetibile e assolutamente magica. Per la settima volta nella sua storia l’Italia è campione d’Europa a sedici anni di distanza dall’ultima volta. Una Nazionale da brividi, messa in piedi soltanto due settimane fa dal neoct Ferdinando De Giorgi, un gruppo giovane guidato in campo da capitan, eletto MVP della rassegna europea, e che alla prima grande uscita internazionale ha completato un filotto di 9 vittorie centrando un traguardo che pochi potevano pronosticare.

Per la prima volta sul tetto d’Europa sia con le donne che con gli uomini

Sembrava impossibile dopo il deludente risultato dalla Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (eliminazione ai quarti di finale contro l’Argentina) e dopo l’addio di diversi veterani (Juantorena e Zaytsev su tutti), invece questi giovani hanno bruciato le tappe aprendo una nuova era e capace di rinverdire i successi continentali ottenuti nel 1989, 1993, 1995, 1999, 2003 e 2005.

Prima d’oggi mai era successo che l’Italia vincesse nella stesso anno, a poche settimane di distanza, il titolo di campione d’Europa sia in campo maschile che in campo femminile. Ma d’altronde in questa magica estate 2021, a tutti i livelli è sempre l’Inno di Mameli a risuonare e il tricolore a sventolare sul gradino più alto del podio a sventolare. E chi se la dimentica, quest’estate italiana!

Michieletto: "Siamo una famiglia, la squadra fa la differenza"

