L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di volley maschile, sconfiggendo la Slovenia per 3-2 alla Spodek Arena di Katowice (Polonia) . Gli azzurri guidati da un ct in carica da 25 giorni come Fefé De Giorgi e con ben 8 debuttanti a questo livello sono riusciti a superare anche l’ultimo ostacolo vincendo in rimonta sconfiggendo al tie-break e in rimonta la coriacea Nazionale balcanica, riuscendo a ribaltare una partita che sembrava già indirizzata dopo il primo set e il terzo set persi. I ragazzi di Fefé De Giorgi sono stati encomiabili ancora una volta, riemergendo dall’1-2 e raddrizzando la situazione in un quarto set complicato e stravolto dall’ingresso del 19enne, che appena 12 mesi militava in A2, e con una serie di giocate sensazionali ha trascinato l’Italia al tie-break dove con la sapiente regia di capitan(eletto MVP della rassegna continentale) e gli attacchi atomici diè riuscito a rompere le reni alla Slovenia al tie-break e a vincere un titolo che mancava da 16 anni.