Fefé De Giorgi ha fatto subito centro alla sua prima uscita da Commissario Tecnico: ha preso in mano l'Italia soltanto tre settimane fa, dopo il passaggio di testimone con Chicco Blengini che aveva guidato gli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e ha prontamente vinto gli Europei 2021 di volley maschile. Uno dei pilastri della Generazione dei Fenomeni riporta il Bel Paese sul tetto del Vecchio Continente a sedici anni di distanza dall'ultima volta. Il settimo sigillo europeo porta la firma del tecnico pugliese, che ha lanciato un nuovo gruppo giovane riuscendo a firmare un'autentica impresa sportiva.

Fefé De Giorgi ha espresso in questo modo la sua gioia attraverso i canali federali: È una gioia immensa, una vittoria cercata, desiderata, arrivata al termine di una gara davvero difficile, in cui i ragazzi per lunghi tratti hanno saputo soffrire, ma non hanno mai mollato la presa. Questa sera hanno dimostrato di un essere un vero gruppo, unito che ha saputo condividere e ricompattarsi nel momento più difficile. Il fatto che chi è entrato dalla panchina è risultato essere decisivo è la testimonianza più evidente delle mie parole: questo è un gruppo davvero splendido”.

Giornata memorabile per Simone Giannelli, che da capitano ha trascinato l’Italia verso il trionfo agli Europei 2021 di volley maschile. Il palleggiatore ha guidato la Nazionale con grandissima caparbietà, con grinta e carisma, con enormi doti tattiche e con una varietà di gioco semplicemente sensazionale. Il regista si è meritato il premio come MVP (miglior giocatore del torneo) e ricorderà per sempre questa stupenda cavalcata continentale, tra l’altro giocata con la “lasagna” sulla maglia e da guida di un gruppo appena formato.

Simone Giannelli ha raccontato in questo modo la sua grande gioia attraverso i microfoni federali:

“Ce l’abbiamo fatta, mi viene da piangere. Dopo tanti anni abbiamo finalmente raggiunto il nostro traguardo. In passato sono arrivate tante belle medaglie ma nessuna è come questa, ci sono state anche batoste, ma ci siamo sempre rialzati. La maglia azzurra è così. È magica. È in grado di darti sempre una marcia in più e noi questa sera abbiamo fatto qualcosa di davvero straordinario. Sono al settimo cielo. Da capitano non potevo sognare di meglio”.

