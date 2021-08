Dovevano essere i Giochi della medaglia d'oro nella pallavolo femminile, e invece sono stati quelli della delusione. L'Italvolley guidata da Davide Mazzanti si è schiantata contro la "bestia nera" Serbia nei quarti di finale, perdendo l'occasione di entrare nel giro delle medaglie. Smaltita la rabbia per non aver raggiunto l'obiettivo, il gruppo azzurro si è ritrovato per affrontare un impegno che sa di riscatto: l'Europeo. Da oggi 20 agosto, Paola Egonu e compagne iniziano il loro percorso (17.15 vs Bielorussia diretta Rai e Dazn). La fuoriclasse di Cittadella è una pantera ferita, ma non vede l'ora di tornare ad essere il faro dell'Italia di Mazzanti nel torneo continentale. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Devo riuscire a riprendermi. Con l'aiuto della squadra, perché da soli non si va da nessuna parte.

Europei Pallavolo Europei, le convocate dell'Italia: qualche cambio e due liberi 11/08/2021 A 15:08

Tokyo fa ancora male

"Le risposte a quello che è successo le sto ancora cercando. L'unica cosa che provo è tanta delusione per un sogno che abbiamo preparato e inseguito con impegno e sacrifici".

Olimpiade a due facce

"Portare la bandiera alla cerimonia inaugurale è stata un'esperienza bellissima che resterà un ricordo indelebile. Per me è stato un momento fantastico. Prima la gioia della comunicazione, poi il momento della sfilata. Qualcosa di indescrivibile".

Tutto sugli Europei

"Devo riuscire a riprendermi. Con l'aiuto della squadra, perché da soli non si va da nessuna parte".

Voltare pagina

"Il nostro obiettivo è quello di provare a rimetterci in piedi in questa manifestazione e tornare a fare la nostra pallavolo".

Le offese sui social

"Io, come tutte le mie compagne in Nazionale, vestendo la maglia azzurra rappresento queste persone. Ogni giorno facciamo sacrifici per raggiungere dei risultati. A volte non ci riusciamo, ma ricevere insulti non è carino".

Differenze Conegliano/Nazionale

"A Conegliano gioco in una squadra di alto livello, l'Italia invece è un gruppo giovane che sta crescendo. I conti li facciamo alla fine".

Sylla in esclusiva: il capitano della Nazionale si racconta

Europei Pallavolo Europeo volley femminile, il calendario dell'Italia 20 ORE FA