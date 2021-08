Terminate le Olimpiadi di Tokyo 2020, è giunto il momento dell’esordio dell’Italia al Campionato Europeo di Volley. Egonu, Malinov, Sylla e compagne sono pronte ad iniziare la competizione che partirà il 18 agosto e terminerà il 4 settembre sparsa tra Serbia, Croazia, Bulgaria e Romania. Le Azzurre sono state inserite nel Girone C insieme a Bielorussia, Croazia, Ungheria, Slovacchia e Svizzera. Il debutto delle ragazze allenate da Mazzanti è in programma venerdì 20 agosto alle ore 17.15 contro la Bielorussia.

Europeo volley, i gironi

Girone A: Azerbaijan, Belgio, Bosnia Erzegovina, Francia, Russia, Serbia.

Girone B: Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Polonia, Spagna.

Girone C: Bielorussia, Croazia, Ungheria, Italia , Slovacchia, Svizzera.

, Slovacchia, Svizzera. Girone D: Finlandia, Romania, Svezia, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina.

Europeo volley, la formula

Le migliori 4 squadre di ogni girone accedono alla fase finale. In caso di arrivo a pari punti, la graduatoria di ciascun girone verrà stilata sulla base del numero di vittorie in prima battuta e del punteggio in seconda. I punti vengono assegnati così: 3 punti per ogni vittoria 3-0 o 3-1, 2 punti per ogni successo 3-2, 1 in caso di sconfitta al tie-break (2-3) e 0 per ogni sconfitta in tre o quattro set (0-3 o 1-3). In caso di ulteriore parità, si andrà a guardare, nell'ordine, queste specifiche: quoziente set, quoziente punti e infine gli scontri diretti fra i team coinvolti.

L'accoppiamento degli ottavi

A1 vs C4

C1 vs B4

C2 vs A3

A2 vs C3

B1 vs D4

D1 vs B4

D2 vs B3

B2 vs D3

Da qui in avanti, un classico torneo ad eliminazione fino alla doppia finale (oro/argento da una parte, bronzo/legno dall'altra).

Europeo volley, le convocate dell'Italia

Alcune differenze rispetto a Tokyo 2020: Ofelia Malinov, Alessia Orro, Paola Egonu, Sylvia Nwakalor, Miriam Sylla (C), Elena Pietrini, Alessia Gennari, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Sara Bonifacio, Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale e Sofia D'Odorico.

Europeo volley, le partite dell'Italia

Venerdì 20 agosto ore 17.15 Italia-Bielorussia

Domenica 22 agosto ore 20.00 Italia-Ungheria

Lunedì 23 agosto ore 17.15 Slovacchia-Italia

Mercoledì 25 agosto ore 21.00 Croazia-Italia

Giovedì 26 agosto ore 20.00 Italia-Svizzera

Europeo volley, diretta tv e live streaming

I diritti tv e live streaming, in Italia, sono affidati a Dazn e Rai, che trasmetteranno le partite delle azzurre e non solo.

