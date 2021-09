Fefè De Giorgi in panchina e tante novità in squadra, l'Italia cerca il risultato agli Europei 2021. Manifestazione continentale itinerante: 24 squadre suddivise in 4 gironi da giocare, rispettivamente, a Cracovia (Polonia), Ostrava (Repubblica Ceca), Tampere (Finlandia) e Tallin (Estonia). Semifinali e finali si terranno però nella Spodek Arena di Katowice. Complici gli addii di Max Colaci e Osmany Juantorena, ma anche a causa dell'intervento chirurgico cui ricambio generazionale ormai necessario: zero preoccupazioni in tal senso, anche perché il movimento italiano esprime costantemente giovani talenti, i quali trovano poi spazio ad alti livelli nei vari club italiani. Il leader diventa Archiviato il risultato di Tokyo 2020 e inaugurato il nuovo corso, cone tante novità in squadra, l'Italia cerca il risultato agli Europei 2021. Manifestazione continentale itinerante: 24 squadre suddivise in 4 gironi da giocare, rispettivamente, a Cracovia (Polonia), Ostrava (Repubblica Ceca), Tampere (Finlandia) e Tallin (Estonia). Semifinali e finali si terranno però nella Spodek Arena di Katowice. Complici gli, ma anche a causa dell'intervento chirurgico cui si è sottoposto Ivan Zaytsev , il roster azzurro presentera molte novità. Questi Europei diventano allora l'occasione per sperimentare unormai necessario: zero preoccupazioni in tal senso, anche perché il movimento italiano esprime costantemente giovani talenti, i quali trovano poi spazio ad alti livelli nei vari club italiani. Il leader diventa Simone Giannelli , chiamato a guidare due opposti praticamente all'esordio , ma anche tanti altri volti nuovi.

Europeo volley, i gironi

Girone A: Belgio, Grecia, Polonia, Portogallo, Serbia, Ucraina.

Girone B: Bielorussia, Bulgaria, Italia , Montenegro, Repubblica Ceca, Slovenia.

, Montenegro, Repubblica Ceca, Slovenia. Girone C: Finlandia, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Turchia.

Girone D: Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Slovacchia.

Europeo volley, la formula

Le migliori 4 squadre di ogni girone accedono alla fase finale. In caso di arrivo a pari punti, la graduatoria di ciascun girone verrà stilata sulla base del numero di vittorie in prima battuta e del punteggio in seconda. I punti vengono assegnati così: 3 punti per ogni vittoria 3-0 o 3-1, 2 punti per ogni successo 3-2, 1 in caso di sconfitta al tie-break (2-3) e 0 per ogni sconfitta in tre o quattro set (0-3 o 1-3). In caso di ulteriore parità, si andrà a guardare, nell'ordine, queste specifiche: quoziente set, quoziente punti e infine gli scontri diretti fra i team coinvolti.

L'accoppiamento degli ottavi

A1 vs C4

C1 vs B4

C2 vs A3

A2 vs C3

B1 vs D4

D1 vs B4

D2 vs B3

B2 vs D3

Da qui in avanti, un classico torneo ad eliminazione fino alla doppia finale (oro/argento da una parte, bronzo/legno dall'altra).

Europeo volley, i convocati dell'Italia

Tante le differenze nel roster azzurro, rispetto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Simone Anzani, Gianluca Galassi, Fabio Ricci, Lorenzo Cortesia, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Alessandro Piccinelli, Fabio Balaso, Giulio Pinali, Yuri Romanò. Allenatore: Ferdinando De Giorgi.

Europeo volley, le partite dell'Italia

Venerdì 3 settembre, ore 14:15: ITALIA-Bielorussia

Domenica 5 settembre, ore 19:00: ITALIA-Montenegro

Lunedì 6 settembre, ore 15:45: Bulgaria-ITALIA

Mercoledì 8 settembre, ore 15:45: ITALIA-Slovenia

Giovedì 9 settembre, ore 19:00: Repubblica Ceca-ITALIA

Europeo volley, diretta tv e live streaming

I diritti tv e live streaming, in Italia, sono affidati a DAZN e Rai, che trasmetteranno le partite delle azzurre e non solo.

