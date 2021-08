Davide Mazzanti ha convocato Alessia Mazzaro per gli Europei 2021 di volley femminile. Il CT dell’Italia ha infatti scelto la centrale per sostituire la pari ruolo Sarah Fahr, infortunatasi mercoledì sera in occasione della sfida alla Croazia (la 19enne dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio destro). Si tratta di una sostituzione consentita dal regolamento: nel caso di un infortunio durante la rassegna continentale, infatti, l’allenatore può chiamare in causa un’altra giocatrice, a patto che quest’ultima sia stata inserita nella “lista delle 24” a suo tempo (all’evento sono presenti 14 atlete, 10 sono state “tagliate” prima della partenza).

Alessia Mazzaro raggiungerà il gruppo azzurro a Belgrado (Serbia) nella giornata di domani, alla vigilia dell’ottavo di finale che vedrà impegnata l’Italia contro il Belgio (lunedì 30 agosto, ore 17.00). La 22enne lombarda è reduce da un’ottima stagione con la maglia di Chieri (sesto posto in regular season e quarto di finale dei playoff perso contro Monza nella decisiva gara-3).

Sarà un importante rinforzo per l’Italia e darà manforte al reparto delle centrali: Cristina Chirichella e Anna Danesi sembrano essere le titolari designate, Sara Bonifacio sarà l’alternativa alla pari del nuovo innesto. In caso di vittoria contro il Belgio, le azzurre accederanno ai quarti di finale dove probabilmente se la dovranno vedere con la Russia (favorita contro la Bielorussia).

