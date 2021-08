Italvolley agli Europei 2021. Dopo i 3-0 rifilati, rispettivamente, alla ragazze terribili" allenate da Davide Mazzanti, ma altro buon risultato, al netto del blackout nel 3° set. Volti nuovi in questa sfida: Anna Danesi titolare - al posto di Sarah Fahr - al centro, in coppia con Cristina Chirichella e spazio anche per Alessia Gennari, nel momento in cui Elena Pietrini può rifiatare dopo l'ormai consueto show personale. Un po' fuori dal match Paola Egonu, ma ciò può rappresentare forse un punto di forza del collettivo. Nel momento in cui l'opposta non performa come previsto, l'Italia dimostra di avere soluzioni alternative per centrare la vittoria, almeno fino al 4° set, in cui Egonu ritorna spaziale ed è decisiva per chiudere la pratica slovacca. Indubbiamente andrà migliorata l'intesa con Alessia Orro, anche oggi palleggiatrice titolare, ma in impegni simili anche una Egonu al 50% basta e avanza. Segnali di crescita invece da Miriam Sylla. La capitana azzurra non è ancora al meglio della forma - e in certi frangenti di match si nota eccome - ma in ricezione ha dato risposte importanti e anche in attacco è sembrata un po' più vivace. Altro successo per l'agli. Dopo i 3-0 rifilati, rispettivamente, alla Bielorussia nella gara d'esordio e all' Ungheria ieri sera , le Azzurre regolano anche la Slovacchia e rimangono a punteggio pieno in testa al Gruppo C. Nuovo impegno sicuramente agevole per le "" allenate da Davide Mazzanti, ma, al netto del blackout nel 3° set. Volti nuovi in questa sfida:- al posto di Sarah Fahr - al centro, in coppia con Cristina Chirichella e spazio anche per, nel momento in cui Elena Pietrini può rifiatare dopo l'ormai consueto show personale. Un po', ma ciò può rappresentare forse un punto di forza del collettivo. Nel momento in cui l'opposta non performa come previsto, l'Italia dimostra di avere soluzioni alternative per centrare la vittoria, almeno fino al 4° set, in cui Egonu ritorna spaziale ed è decisiva per chiudere la pratica slovacca. Indubbiamente andrà migliorata, anche oggi palleggiatrice titolare, ma in impegni simili anche una Egonu al 50% basta e avanza.. La capitana azzurra non è ancora al meglio della forma - e in certi frangenti di match si nota eccome - ma in ricezione ha dato risposte importanti e anche in attacco è sembrata un po' più vivace.

Partiamo innanzitutto dal concetto di "rotazioni". Benissimo coinvolgere il maggior numero di atlete, ma bisogna anche affrontare la "lettura" di una partita. Nel momento in cui le cose non funzionano come da programma, si potrebbe anche osare qualche cambio, senza che ciò comporti reato di lesa mestà nei confronti di alcuna. Su questo coach Mazzanti sembra ancora dover lavorare un po', anche perché non è chiaro come mai Pietrini lasci il campo nel momento di difficoltà in ricezione - scelta giusta, per carità - ma lo stesso non accada a Sylla. Vero che la capitana è ancora alla ricerca della miglior condizione, sicché giocare può farle solamente bene. Altrettanto certo, però, che perdere un set a questi livelli è un segnale della differenza ancora esistente tra l'Italia e le migliori squadre al mondo. Tornando alla partita, finalmente tanto gioco al centro e che risposte della coppia Chirichella-Danesi! Orro si diverte e fa divertire, coinvolgendo le centrali e trovando ben 25 punti dalle due compagne. Capitolo a parte merita invece Egonu. Non si riesce a capire se il feeling con Orro non sia ancora sbocciato, oppure se l'opposta viva di alti e bassi continui. In ombra per tre set - per onestà intellettuale, davvero poco coinvolta nel gioco dall'alzatrice - e poi sontuosa nel 4° set, quello decisivo a spegnere i sogni di gloria della Slovacchia di Marco Fenoglio. 19 punti totali (7 nell'ultimo set) e solito bottino personale portato a casa, ma ancora qualche dubbio sul perché non possa schiarirsi un po' le idee in panchina, con Sylvia Nwakalor a darle fiato. Adesso testa unicamente alla sfida di mercoledì, ore 21:00 contro la Croazia. Forse l'unico vero test probante di questo Gruppo C, in attesa di fare sul serio quando si dovranno incontrare le squadre del Girone A.

Slovacchia - Italia 1-3 (19-25; 18-25; 27-25; 17-25)

Slovacchia: Abrhamova 3, Kosekova 1, Palgutova 1, Spankova, Pencova 1, Smieskova n.e., Jankova, Radosova 12, Kriskova 10, Hrusecka 4, Fricova 11, Kohutova, Sunderlikova, Zernovic 6. All. Marco Fenoglio.

Italia: Gennari 4, Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro, Orro 2, Chirichella 11, Danesi 14, Fahr n.e., Pietrini 14, Nwakalor n.e., Sylla 11, Egonu 19, Parrocchiale n.e., D'Odorico n.e. All. Davide Mazzanti.

