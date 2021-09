Italvolley femminile. Dopo anni di k.o. incassati per mano di Tijana Boskovic e compagne, la squadra allenata da Davide Mazzanti si toglie un'enorme soddisfazione, consacrandosi finalmente anche come gruppo vincente, non più solo e unicamente come formazione dal potenziale pressoché infinito. Un successo dai molteplici volti, perché sarebbe davvero ingiusto ridurre tutto, sempre e solamente, a Paola Egonu. L'opposta azzurra ha disputato un Europeo da campionessa assoluta, salendo in cattedra nei momenti decisivi e dispensando lezioni di pallavolo a chiunque avesse ancora dubbi sul suo valore. Dopo tante finali coi club, Paola riesce a battere Boskovic anche in Nazionale: questo è il sintomo di un gruppo sbocciato definitivamente, ma non solo. Vincere un Europeo, in casa della finalista, sembra ormai diventato una moda per l'Italia. Vincerlo a Belgrado,contro la tua rivale storica , è invece una totale novità per l'. Dopo anni di k.o. incassati per mano di Tijana Boskovic e compagne, la squadra allenata da Davide Mazzanti si toglie un'enorme soddisfazione, consacrandosi finalmente anche come, non più solo e unicamente come formazione dal potenziale pressoché infinito. Un successo dai molteplici volti, perché sarebbe davvero ingiusto ridurre tutto, sempre e solamente, a. L'opposta azzurra ha disputato un Europeo da campionessa assoluta, salendo in cattedra nei momenti decisivi e dispensando lezioni di pallavolo a chiunque avesse ancora dubbi sul suo valore. Dopo tante finali coi club, Paola riesce a battere Boskovic anche in Nazionale: questo è il sintomo di un, ma non solo.

#3 ALESSIA GENNARI, s.v. - Non entra praticamente mai, se non per qualche turno in battuta. Nel ruolo di banda la concorrenza è agguerritissima, ma per lei rimane la soddisfazione di aver fatto parte del gruppo europeo. Adesso una nuova squadra a livello di club, con la Vero Volley Monza che ha puntato su di lei per il 2021-22.

Europei Pallavolo Italia da libro cuore: sfatato il tabù Serbia e oro europeo! 13 ORE FA

#4 SARA BONIFACIO, s.v. - Anche per la centrale vale, più o meno, lo stesso discorso fatto per Gennari. Nel ruolo Chirichella-Danesi sono due mostri sacri, ma prima o poi dovrà esserci un ricambio generazionale anche per loro. A 25 anni ha tutte le carte in regola per far parte di questa nuova generazione, magari in coppia con Sarah Fahr.

#5 OFELIA MALINOV, 8.5 - Perde la titolarità dopo un'Olimpiade in cui è stata bersagliata di critiche. Non la ritrova neanche in corso d''opera, ma è fondamentale contro il Belgio e, soprattutto, nella finale con la Serbia. L'intesa con Egonu è talmente affinata che neppure la difesa serba può opporvisi. Non è la Malinov del Mondiale 2018, ma rimane comunque un grande palleggiatrice. Con buona pace dei detrattori...

#6 MONICA DE GENNARO, 9 - La miglior libero in circolazione sul Pianeta. Parole di Karch Kiraly, non nostre. Difende tutto, palleggia come fosse Maurizia Cacciatori e regala il solito spettacolo in ricezione. Il fondamentale è stato quello più traumatico a Tokyo 2020: Monica lo sapeva bene e ha condotto per mano tutte le compagne a un rendimento superiore.

#8 ALESSIA ORRO, 8.5 - La sensazione è che l'Italia, nel ruolo di alzatrice, non abbia solamente una titolare, bensì due. Mazzanti la getta nella mischia e lei non tradisce, se non in rare occasioni. L'affinità con Egonu va migliorata, ma il gioco al centro rimane perla di un bagaglio tecnico comunque di primo piano. Bene anche a muro e in difesa, non inganni perciò il cambio nella finale.

#10 CRISTINA CHIRICHELLA, 9 - Ha perso la fascia di capitana, poi anche il posto da titolare, ma senza mai dire alcunché. Con l'infortunio di Fahr è tornata in campo, a fare coppia con Anna Danesi, ed è stata fondamentale. Fast a tutto braccio, buon lavoro a muro e col servizio: così Chirichella è stata fondamentale in questo Europeo. Ricordandoci, peraltro, che ha soli 27 anni eh...

Italia-Serbia, finale Europeo: esultanza delle azzurre Credit Foto Getty Images

#11 ANNA DANESI, 9.5 - Una sentenza a muro. I "tetti" rifilati a Boskovic riecheggeranno davvero nell'eternità. La pallavolista bresciana disputa forse la miglior rassegna in maglia azzurra e dimostra, ancora una volta, quanto intelligenza e piano di rimbalzo facciano la differenza nel fondamentale a rete. Non risente dell'assenza di Fahr e, anzi, instaura con Chirichella una connection forse ancor più redditizia.

#14 ELENA PIETRINI, 10 - Un diamante, non più grezzo, in una medaglia tutta d'oro che porta, anche e soprattutto, il suo nome. In ricezione deve ancora migliorare, ma in attacco è splendida. Varietà di colpi, tanto acume tattico e un braccio armato che non si ferma mai. Il futuro del volley femminile è anche suo, considerando i soli 21 anni d'età e gli enormi margini di miglioramento.

#15 SYLVIA NWAKALOR, s.v. - Si pensava potesse dare un po' di fiato a Egonu, ma Mazzanti non l'ha mai fatta entrare. Non esiste concorrenza nel ruolo, perché Paola è titolarissima, ma Nwakalor rimane giocatrice di spessore e tornerà molto utile a questo gruppo durante i prossimi anni.

#17 MIRIAM SYLLA, 8.5 - Bersagliata di critiche fino, almeno, alla semifinale con la Russia. Evidentemente limitata dai problemi fisici che l'avevano costretta, anche a Tokyo, a un ruolo marginale. Torna, di prepotenza, contro la Serbia. Ne scrive 20 e manda fuorigiri Boskovic. Siamo poi così sicuri che la Nazionale possa fare a meno di questa capitana?

#18 PAOLA EGONU, 10 - Approccia forse con un po' di superficialità questo torneo, ma quando c'è da fare sul serio la palla arriva sempre tra le sue mani e, puntualmente, cade nella metà campo avversaria. Non riusciamo a trovare aggettivi per descriverne lo strapotere tecnico-atletico. Sfata il tabù Boskovic anche in Nazionale, con buona pace di chi è ancora fin troppo limitato per non criticarla a ogni occasione.

#20 BEATRICE PARROCCHIALE, s.v. - Anche per lei pochissime apparizioni in campo, ma ruolo importante all'interno di un gruppo bellissimo a livello di chimica e complicità. La sensazione è che il post-De Gennaro sia comunque in buonissime mani.

#24 ALESSIA MAZZARO, s.v. - Chiamata per sostituire l'infortunata Fahr, non ha mai visto il campo ma poco male. Anche lei rientra nel novero delle giovanissime che faranno parte di questa Nazionale, prima o dopo.

#29 SOFIA D'ODORICO, s.v. - Vale anche qui il discorso fatto per tutte le altre "senza voto". Ai margini delle rotazioni, ma non del gruppo. Adesso la attende una stagione importante, in maglia Igor Gorgonzola Novara, dopo due annate a Trentino.

ALL. DAVIDE MAZZANTI, 9 - Criticato per la gestione di un gruppo che avrebbe potuto dare di più, specie ai Giochi, si prende una bella rivincita senza rinnegare la propria idea di pallavolo. Chi pensa che questa squadra possa viaggiare anche col pilota automatico non ha forse idea di come si giochi a pallavolo. A letture in corso d'opera può ancora migliorare, ma ne è consapevole anche lui.

Il punto più pazzo di Italia-Polonia è azzurro

Europei Pallavolo L'Italia annienta l'Olanda: è finalissima contro la Serbia! IERI A 20:03