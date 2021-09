Germania di Andrea Giani per sedersi al tavolo delle quattro migliori squadre di questi primo vero banco di prova per il nuovo, e giovane, gruppo azzurro, che non vuole però smettere di stupire e regalare grande spettacolo. Simone Giannelli è leader indiscusso della Nazionale, ma sa di poter contare su tanti affidabili compagni. Alessandro Michieletto è ormai diamante tutt'altro che grezzo, mostrando colpi che denotano un'intelligenza pallavolistica fuori dall'ordinario per un giocatore di soli diciannove anni. La coppia di centrali, formata da Simone Anzani e Gianluca Galassi, offre poi standard di rendimento altissimi, sia nel gioco veloce al centro che nel fondamentale a rete. Qualche dubbio permane semmai sul ruolo di opposto: la sfida contro la Germania potrebbe però rappresentare l'occasione utile affinché Giulio Pinali possa consacrarsi definitivamente anche in maglia azzurra. Vedendo il carattere, la grinta e il braccio del nuovo acquisto dell'Itas Trentino, noi siamo pronti a scommetterci. Archiviata con autorità (3-0) la pratica lettone , l'Italvolley di Fefè de Giorgi dovrà ora vedersela con laper sedersi al tavolo delle quattro migliori squadre di questi Europei 2021 . Il quarto di finale contro la nazionale teutonica sarà forse ilper il nuovo, e giovane, gruppo azzurro, che non vuole però smettere di stupire e regalare grande spettacolo.è leader indiscusso della Nazionale, ma sa di poter contare su tanti affidabili compagni.è ormai diamante tutt'altro che grezzo, mostrando colpi che denotano un'intelligenza pallavolistica fuori dall'ordinario per un giocatore di soli diciannove anni. La, formata da Simone Anzani e Gianluca Galassi, offre poi standard di rendimento altissimi, sia nel gioco veloce al centro che nel fondamentale a rete. Qualche dubbio permane semmai sul ruolo di opposto: la sfida contro la Germania potrebbe però rappresentare l'occasione utile affinchépossa consacrarsi definitivamente anche in maglia azzurra. Vedendo il carattere, la grinta e il braccio del nuovo acquisto dell'Itas Trentino, noi siamo pronti a scommetterci.

ITALIA-GERMANIA, QUARTO DI FINALE DI PALLAVOLO

Il quarto di finale Italia-Germania è in programma mercoledì 15 settembre alle ore 16:00 italiane. Tutti gli Europei sono trasmessi in live-streaming da DAZN, mentre sui canali Rai (stavolta Rai 3) è possibile vedere le sfide della nostra Nazionale. Eurosport vi fornirà la DIRETTA LIVE scritta, con le azioni più salienti del match e tanti spunti statistici.

ITALIA-GERMANIA, QUARTO DI FINALE: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: la partita è in programma mercoledì 15 settembre alle ore 16:00, sul campo della Ostravar Aréna di Ostrava (Repubblica Ceca).

vinto tutte e sei le precedenti sfide e concesso solamente 2 set in tutto il torneo: Germania ha invece perso solamente contro i campioni olimpici della Francia (1-3) nella fase a gironi, incamerando quattro vittorie nelle restanti sfide di un Gruppo D concluso al 2° posto, con 11 punti, dietro ovviamente ai transalpini. Negli ottavi la nazionale allenata da Giani ha invece superato la Bulgaria (3-1), con parziali molto simili a quelli che gli azzurri avevano rifilato proprio a Tsvetan Sokolov e compagni nel terzo turno della fase a gironi. Si prospetta pertanto una sfida molto equilibrata, da giocarsi sul filo dei dettagli. L'Italia arriva al quarto di finale avendole precedenti sfide e concesso solamentein tutto il torneo: lo stesso aveva fatto l'Itavolley femminile di Davide Mazzanti, al medesimo punto della competizione. Laha invece perso solamente contro i campioni olimpici della Francia (1-3) nella fase a gironi, incamerandonelle restanti sfide di un Gruppo D concluso al 2° posto, con 11 punti, dietro ovviamente ai transalpini. Negli ottavi la nazionale allenata da Giani ha invece, con parziali molto simili a quelli che gli azzurri avevano rifilato proprio a Tsvetan Sokolov e compagni nel terzo turno della fase a gironi. Si prospetta pertanto una, da giocarsi sul filo dei dettagli.

COME STA L'ITALIA E I PERICOLI DELLA SFIDA

Azzurri decisamente in palla, visto il percorso netto e i soli due set persi in ben sei partite. Certo, le avversarie erano tutte abbordabili e, con tutto il rispetto, non hanno rappresentato duri banchi di prova, ma la Nazionale di De Giorgi ha sempre dominato e tenuto tra le mani il pallino del gioco. Un solo blackout, nel terzo set contro la Bulgaria, poi tante belle cose in tutte le sfide. Bene al servizio e a muro, gran lavoro in ricezione e tanta diversità nelle scelte con cui Simone Giannelli ha armato le proprie bocche da fuoco. Germania che ovviamente si affida soprattutto alle bordate dell'opposto György Grozer, appena passato alla Vero Volley Monza: "the man with the hammer" (l'uomo col martello nel braccio) è giocatore che conosciamo bene, dotato di un servizio devastante e di un braccio instancabile. Per il resto, la nazionale allenata da Andrea Giani è giovane e completa. Attenzione ai colpi di Moritz Karlitzek, banda di venticinque anni visto l'anno scorso a Modena, e al gioco al centro di Anton Brehme, ventiduenne di 2.06 che sta ben figurando in questi Europei. Forzare il servizio, tenere in ricezione e lavorare bene a muro saranno le chiavi tattiche anche di questa sfida: del resto, lo sono un po' per qualsiasi partita di questa rassegna continentale.

