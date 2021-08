sogno dell'Italvolley femminile di Davide Mazzanti, agli Europei 2021. L'Italia arrivava alla rassegna continentale quale favorita insieme alla Serbia, ma il alti e bassi, con incertezze nella titolarità in regia: Alessia Orro aveva spodestato Ofelia Malinov come alzatrice titolare, ma nell'ottavo di finale contro il Belgio le gerarchie potrebbero essersi nuovamente ribaltate. Ai quarti c'è la Russia, squadra un po' diversa da quella affrontata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ( Un'altra vittoria per entrare nel giro delle medaglie. Questo ildi Davide Mazzanti, agli Europei 2021. L'Italia arrivava alla rassegna continentale quale favorita insieme alla Serbia, ma il brutto infortunio subito da Sarah Fahr potrebbe avere cambiato un po' le carte in tavola. Il gruppo azzurro vive ancora di, con incertezze nella titolarità in regia: Alessia Orro aveva spodestato Ofelia Malinov come alzatrice titolare, ma nell'ottavo di finale contro il Belgio le gerarchie potrebbero essersi nuovamente ribaltate. Ai, squadra un po' diversa da quella affrontata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ( finì 3-0 un mese fa , in un match senza storia), ma da non sottovalutare. Serviranno concentrazione e piena fiducia nei propri mezzi, ma anche capacità di trovare un piano-B nel momento in cui Paola Egonu dovesse andare un po' fuorigiri.

Italia-Russia, quarti di finale di pallavolo

Europei Pallavolo L'Italia non fa sconti al Belgio: 3-1 e quarti di finale 15 ORE FA

Il quarto di finale Italia-Russia è in programma mercoledì 1° settembre alle ore 17:00 italiane. Tutti gli Europei sono trasmessi in live-streaming da DAZN, mentre sui canali Rai è possibile vedere le sfide della nostra Nazionale. Eurosport vi fornirà la DIRETTA LIVE scritta, con le azioni più salienti del match e tanti spunti statistici.

Italia-Russia, quarto di finale: informazioni

Data, orario e luogo: la partita è in programma mercoledì 1° settembre alle ore 17:00, sul campo della Stark Arena di Belgrado.

L'Italia arriva ai quarti di finale della rassegna continentale avendo vinto tutte e sei le precedenti sfide e concesso solo 2 set in tutto il torneo. La Russia, inserita invece nel Gruppo A della fase a gironi insieme all'altra grande favorita - la Serbia - ha dato filo da torcere a qualsiasi avversaria, ma nel quarto contro la Bielorussia è sembrata perdere un po' di smalto. Peraltro, la squadra allenata dall'italiano Sergio Busato aveva perso proprio contro il Belgio (2-3) nella fase a gironi, per quello che è stato il primo di due k.o. nel raggruppamento (l'altro è stato il 2-3 con la Serbia).

Come sta l'Italia e i pericoli della sfida

Per quanto siano piovute critiche da tutte le parti, l'Italia è una squadra che ha finora dominato nell'Europeo senza manco premere sull'acceleratore. Vero che i cali di tensione continuano a esserci e a risultare pericolosissimi, ma altrettanto lampante che lo strapotere tecnico-atletico del gruppo azzurro potrebbe essere seriamente limitato solo dalla Serbia. Rispetto a Tokyo 2020, ci sarà una Natalia Goncharova in meno. La schiacciatrice è rimasta a casa, ma non è l'unica assenza eccellente dal momento che la Russia sta cercando di rifondare il proprio gruppo e ha portato agli Europei una squadra con età media di poco superiore ai 22 anni. L'inesperienza è lampante, se pensiamo che la stella della squadra splende in Arina Fedorovtseva. A 17 anni la schiacciatrice ha tutte le carte in regola per prendersi il mondo della pallavolo femminile sulle spalle, grazie a una battuta devastante e a un talento immaginifico a 360°. Indubbiamente sarà lei la principale avversaria da tenere sotto controllo: si può anche lasciarla sfogare e farle realizzare il solito trentello, ma solo a patto di contenere tutte le sue compagne e non staccare la spina. La sconfitta al tie-break con la Serbia, dimostra però come la Russia sia squadra tanto altalenante quanto capace di offrire un grande livello di pallavolo. Guai a sottovalutare Busato e le sue atlete. Sarebbe un peccato capitale di presunzione.

Lupo e Nicolai da circo: ecco il punto più bello del torneo

Il cammino delle azzurre negli Europei 2021





La difesa dell'Italia fa i miracoli: che punto!

Europei Pallavolo LIVE! Italia-Belgio 3-1: show delle azzurre, si vola ai quarti 17 ORE FA