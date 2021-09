Serbia per tornare in finale otto anni dopo l'ultima volta. La semifinale contro i campioni europei in carica sarà un ottimo test per il nuovo, e giovane, gruppo azzurro, che non vuole però smettere di stupire e regalare grande spettacolo. Simone Giannelli è leader indiscusso della Nazionale, ma sa di poter contare su tanti affidabili compagni. Alessandro Michieletto è ormai diamante tutt'altro che grezzo, mostrando colpi che denotano un'intelligenza pallavolistica fuori dall'ordinario per un giocatore di soli diciannove anni. La coppia di centrali, formata da Simone Anzani e Gianluca Galassi, offre poi standard di rendimento altissimi, sia nel gioco veloce al centro che nel fondamentale a rete. In crescita anche Giulio Pinali e Daniele Lavia, che contro la Germania hanno giocato la loro miglior partita. Archiviata con sicurezza la pratica tedesca , l'Italvolley di Fefè de Giorgi dovrà ora vedersela con la. La semifinale contro i campioni europei in carica sarà un ottimo test per il nuovo, e giovane, gruppo azzurro, che non vuole però smettere di stupire e regalare grande spettacolo.è leader indiscusso della Nazionale, ma sa di poter contare su tanti affidabili compagni.è ormai diamante tutt'altro che grezzo, mostrando colpi che denotano un'intelligenza pallavolistica fuori dall'ordinario per un giocatore di soli diciannove anni. La, formata da Simone Anzani e Gianluca Galassi, offre poi standard di rendimento altissimi, sia nel gioco veloce al centro che nel fondamentale a rete. In crescita anche, che contro la Germania hanno giocato la loro miglior partita.

ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE DI PALLAVOLO

Europei Pallavolo 7ª meraviglia Italia! 3-0 alla Germania e semifinale UN GIORNO FA

La semifinale Italia-Serbia è in programma sabato 18 settembre alle ore 21:00 italiane. Tutti gli Europei sono trasmessi in live-streaming da DAZN, mentre sui canali Rai (Rai 2 per l'occasione) è possibile vedere le sfide della nostra Nazionale. Eurosport vi fornirà la DIRETTA LIVE scritta, con le azioni più salienti del match e tanti spunti statistici.

ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: la partita è in programma sabato 18 settembre alle ore 21:00, sul campo della Spodek Aréna di Katowice (Polonia).

L'Italia arriva alla semifinale avendo vinto tutte e sette le precedenti sfide e concesso solamente 2 set in tutto il torneo. La Serbia ha invece perso solamente contro la Polonia (2-3) nella fase a gironi, incamerando quattro vittorie nelle restanti sfide di un Gruppo A concluso al 2° posto, con 12 punti, dietro ovviamente ai polacchi. Agli ottavi la nazionale campione europea in carica ha avuto bisogno del tie-break per battere la Turchia, mentre ai quarti superato i Paesi Bassi per 3-0 (25-23; 25-20; 27-25).

La difesa dell'Italia fa i miracoli: che punto!

COME STA L'ITALIA E I PERICOLI DELLA SFIDA

7 su 7 era un risultato difficilmente pronosticabile, specie per un gruppo nuovo e giovane. Pertanto, l'Italia sta benissimo e l'ha dimostrato anche con la Germania. Nessun timore reverenziale, tanta faccia tosta e giocatori consapevoli dei rispettivi bagagli tecnici. Simone Giannelli sta giocando una pallavolo celestiale, anche in difesa, e ha portato questo gruppo a esprimersi forse oltre le proprie reali possibilità. Con la Serbia sarà però una sfida a sé stante, che esulerà da quanto visto e scritto finora. La voglia di difendere il titolo del 2019 e quella di vendicare l'onta subita da Boskovic e compagne nella finale dell'Europeo femminile rappresenteranno benzina ulteriore in un motore che, finora, ha girato alla perfezione. Uros Kovacevic è in un periodo di forma debordante, mentre Aleksandar Atanasijevic è uno degli opposti più completi e devastanti di questi Europei. I centrali azzurri dovranno fare la differenza, ma l'Italia sa bene che, anche stavolta, la gara passa dal servizio. Forzare dai 9 metri e, contestualmente, tenere in ricezione. Queste le chiavi per giocarsela alla pari e tentare di riconquistare una finale che manca da 8, lunghissimi, anni.

Ferdinando De Giorgi Credit Foto Imago

IL CAMMINO DEGLI AZZURRI NEGLI EUROPEI 2021

Lupo e Nicolai, che numero! La reazione dei commentatori

Europei Pallavolo De Giorgi: “Italia ha qualità. Con la Serbia in campo per vincere" 18 ORE FA