Archiviata con sicurezza la pratica tedesca , l'Italvolley di Fefè de Giorgi dovrà ora vedersela con la Serbia per tornare in finale otto anni dopo l'ultima volta. La semifinale contro i campioni europei in carica sarà un ottimo test per il nuovo, e giovane, gruppo azzurro, che non vuole però smettere di stupire e regalare grande spettacolo. Simone Giannelli è leader indiscusso della Nazionale, ma sa di poter contare su tanti affidabili compagni. Alessandro Michieletto è ormai diamante tutt'altro che grezzo, mostrando colpi che denotano un'intelligenza pallavolistica fuori dall'ordinario per un giocatore di soli diciannove anni. La coppia di centrali, formata da Simone Anzani e Gianluca Galassi, offre poi standard di rendimento altissimi, sia nel gioco veloce al centro che nel fondamentale a rete. In crescita anche Giulio Pinali e Daniele Lavia, che contro la Germania hanno giocato la loro miglior partita.

ITALIA-SLOVEVIA, FINALE DI PALLAVOLO

La semifinale Italia-Slovenia è in programma domenica 19 settembre alle ore 20:30 italiane. Tutti gli Europei sono trasmessi in live-streaming da DAZN, mentre sui canali Rai (per l'occasione Rai 3) è possibile vedere le sfide della nostra Nazionale. Eurosport vi fornirà la DIRETTA LIVE scritta, con le azioni più salienti del match e tanti spunti statistici.

ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: la partita è in programma domenica 19 settembre alle ore 20:30, sul campo della Spodek Aréna di Katowice (Polonia).

L'Italia arriva alla finale avendo vinto tutte e otto le precedenti sfide e concesso solamente 3 set in tutto il torneo. La Slovenia, che era nel girone dell'Italia, ha invece perso ovviamente lo scontro diretto con gli azzurri (3-0, ma con parziali combattuti), e anche contro la Repubblica Ceca per 3-1, garantendosi comunque il secondo posto nel girone nonostante la parità con la Bulgaria grazie al miglior quoziente set e punti. In semifinale ha superato i padroni di casa della Polonia per 3-1, eliminando così l'avversaria sulla carta forse più quotata, nononstante un'annata decisamente non positiva.

COME STA L'ITALIA E I PERICOLI DELLA SFIDA

L'Italia raggiunge la finale otto anni dopo l'ultima volta, vincendo otto partite su otto in questo torneo. Le più accreditate erano forse Francia (fresca campionessa olimpica) e Russia, e invece a giocarci l'oro ci siamo noi. Nella sfida difficilissima con la Serbia, coach De Giorgi ha potuto contare su una prestazione corale di altissimo livello, sulle cannonate di Michieletto e sul genio di Giannelli. Dall'altra parte ci saranno coloro che hanno eliminato i campioni del mondo in carica, quindi, benché l'Italia abbia già battuto la Slovenia in questo torneo, è una sfida da non prendere sottogamba. Da tenere d'occhio, come nella sfida con la Serbia, le vecchie conoscenze del campionato italiano: Cebulj, Stern, Kovacic e Urnaut.

IL CAMMINO DEGLI AZZURRI NEGLI EUROPEI 2021

