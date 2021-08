Italia passa agevolmente anche contro il Belgio e accede ai quarti di finale degli Europei 2021, dove incontrerà la vincente di Russia-Bielorussia (in programma stasera alle ore 20:00 italiane). Molto presumibilmente l'avversaria sarà rappresentata dalla Russia, con gara che si giocherà il 1° settembre, e allora le "ragazze terribili" non potranno permettersi un set come il 2° della sfida contro la Nazionale belga, ma neppure tutti gli errori gratuiti che continuano a commettere in questa rassegna continentale. Il 23-25 maturato nella seconda frazione è indubbiamente la summa di tutto ciò che l'Italia non deve fare: giocare contro se stessa. L'ottavo di finale è infatti dominato in lungo e in largo, con un 3-1 che ha un'unica macchia proprio nel 2° set, caratterizzato da una sequenza impressionante - in negativo - di errori gratuiti. Al netto di tutte le considerazioni che sono state fatte finora su questo meraviglioso gruppo, il più grande limite della squadra di coach Davide Mazzanti rimane sempre e comunque l'incapacità di non staccare la spina mentalmente e uscire dalle partite. Dopo un cammino perfetto nella fase a gironi, con 5 successi in altrettante gare 1 solo set perso contro la Slovacchia, l'anche contro il Belgio e accede aidegli Europei 2021, dove incontrerà la vincente di Russia-Bielorussia (in programma stasera alle ore 20:00 italiane). Molto presumibilmente l'avversaria sarà rappresentata dalla Russia, con gara che si giocherà il 1° settembre, e allora le "" non potranno permettersi undella sfida contro la Nazionale belga, ma neppure tutti gli errori gratuiti che continuano a commettere in questa rassegna continentale. Il 23-25 maturato nella seconda frazione è indubbiamente la summa di tutto ciò che l'Italia non deve fare: giocare contro se stessa.in lungo e in largo, con un 3-1 che ha un'unica macchia proprio nel 2° set, caratterizzato da una sequenza impressionante - in negativo - di errori gratuiti. Al netto di tutte le considerazioni che sono state fatte finora su questo meraviglioso gruppo, ildi coach Davide Mazzanti rimane sempre e comunque l'incapacità di non staccare la spina mentalmente e uscire dalle partite.

Partiamo anzitutto da due considerazioni tattiche. Finalmente stavolta, complice anche il match dentro-fuori, Mazzanti sfrutta la panchina. Il cambio tra Alessia Orro e Ofelia Malinov a metà 2° set non solo ci restituisce una palleggiatrice in fiducia dopo aver perso la titolarità, ma fa anche comprendere come cambi il gioco azzurro. Malinov riesce a trovare altezze e misure perfette per Egonu, con un'affinità ormai perfetta tra le due, mentre l'intesa con Orro necessita ancora di tanto, tanto lavoro. A differenza della titolare a questi Europei, la regista in forza alla Savino Del Bene Scandicci gioca meno le veloci e il rendimento della coppia Chirichella-Danesi ne risente non poco. Cristina era partita benissimo, devastando la ricezione avversaria con le consuete fast, mentre Anna si è confermata sontuosa nel fondamentale a muro.

Poco male, almeno per questa sfida. Perché lo show personale di Paola Egonu, che coincide con l'entrata in campo di Malinov, basta e avanza per avere ragione del Belgio. Per l'opposta 27 punti - ma anche 13 errori non forzati, 9 in attacco - e il solito strapotere atletico. Malinov è però brava a ridare fiducia anche a Miriam Sylla. La capitana sale in cattedra nell'ultimo set con colpi spaziali quando si trova a dover attaccare palle molto staccate da rete. Serviva una risposta dopo le difficoltà incontrate nella fase a gironi e Sylla non si è sottratta alle proprie responsabilità. Capitolo a parte, invece, per Elena Pietrini. La schiacciatrice continua a impressionare per varietà di colpi offensivi e lucidità nei momenti che contano. Anche oggi 19 punti, col 56% di eccellenza in attacco (Sylla 62%, giusto per rimarcare la sua buona prova). Ad appena 21 anni, l'Italvolley si trova in casa un altro diamante. Definirlo grezzo significherebbe farle un torto però. Oggi Elena è già ai livelli delle top: sistemata la ricezione, non troverà probabilmente eguali per i prossimi 10 anni nel ruolo. Adesso testa ai quarti di finale. Presumibilmente sarà Russia, il 1° settembre alle ore 17:00 italiane. La consapevolezza è che bisogna andare a medaglia. Nascondersi, non avrebbe davvero senso.

Italia - Belgio (25-14; 23-25; 25-17; 25-12)

Italia: Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov 1, De Gennaro, Orro 3, Chirichella 9, Danesi 7, Pietrini 19, Nwakalor n.e., Sylla 14, Egonu 27, Parrocchiale, Mazzaro n.e., D'Odorico. All. Davide Mazzanti.

Belgio: Van Sas 1, Lemmens 2, Guillians 7, Gilson n.e., Van Gestel 11, Demeyer, Sobolska 1, Janssens 8, J. Van Der Vyver 1, I. Van Der Vyver 1, Rampelberg, Van Avermaet 7, Stragier 1. All. Gert Van De Broek.

