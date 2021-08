Italvolley femminile è pronta a voltare pagina. Tra due giorni si tornerà infatti a fare sul serio, nei Campionati Europei itineranti, a 24 squadre e in programma tra Bulgaria, Croazia, Romania e Serbia dal 18 agosto al 4 settembre 2021. Davide Mazzanti ha rivoluzionato un po' la rosa a sua disposizione, convocando volti nuovi e dovendo fare i conti con l'imprevisto dell'infortunio occorso a Caterina Bosetti. La schiacciatrice ha infatti subito un trauma al piede destro, con frattura del primo dito (digitus primus), e dovrà saltare la rassegna continentale. Un k.o. che inguaia ulteriormente le Azzurre, dal momento che Bosetti è stata una delle migliori giocatrici nel fondamentale che tanto ha fatto penare l'Italia ai Giochi: la ricezione. Smaltita, si spera, la delusione per i risultati ottenuti ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 , l'è pronta a voltare pagina. Tra due giorni si tornerà infatti a fare sul serio, neiitineranti, a 24 squadre e in programma tra Bulgaria, Croazia, Romania e Serbia2021. Davide Mazzanti ha rivoluzionato un po' la rosa a sua disposizione, convocando volti nuovi e dovendo fare i conti con l'imprevisto dell'. La schiacciatrice ha infatti subito un trauma al piede destro, con frattura del primo dito (digitus primus), e dovrà saltare la rassegna continentale. Un k.o. che inguaia ulteriormente le Azzurre, dal momento che Bosetti è stata una delle migliori giocatrici nel fondamentale che tanto ha fatto penare l'Italia ai Giochi: la ricezione.

Non solo problemi in ricezione, ma in questo fondamentale si deve migliorare

Per la prima volta nella gestione tecnica di Mazzanti, l'Italia non potrà contare sull'apporto di Caterina o Lucia Bosetti. Due atlete che hanno sempre garantito equilibrio tra le due fasi di gioco all'Italvolley, ma al contempo giocatrici molto intelligenti a livello di percentuali in attacco, abili a giocare con gli errori di posizionamento del muro avversario o con pallonetti furbi e precisi. Il problema della ricezione, a dieci giorni dalla chiusura dell'evento a Cinque Cerchi, permane indubbiamente. Sperando che la capitana, Miriam Sylla, abbia recuperato in termini di condizione fisico-atletica, l'interrogativo riguarda la possibilità di vederla in coppia con Elena Pietrini oppure con una tra Alessia Gennari e Sofia D’Odorico. A Tokyo 2020 Pietrini ha alternato ottime cose nel momento in cui è stata chiamata a mettere giù palloni nel campo avversario, a errori in ricezione che hanno "rallentato" il gioco delle palleggiatrici. Rimane indubbiamente un diamante grezzo e, a soli 21 anni, l'Italvolley deve puntare su di lei come prossima schiacciatrice di riferimento. Alessia Gennari è decisamente più esperta e, attualmente, poliedrica: le sue abilità da seconda linea potrebbero valerle la titolarità, anche se puntare nuovamente su Pietrini non può - e non deve - essere considerato un azzardo. Sofia D'Odorico, la quale ha sostanzialmente esordito in Azzurro alla Volleyball Nations League di Rimini, sembra la quarta nella rotazione e dovrà anche esserne valutata la condizione fisica. A oggi, l'Italia ha comunque bisogno di una Sylla in condizione: se non al 100% neanche nella forma vista a Tokyo, ovviamente suo malgrado.

Fattore deresponsabilizzazione per Egonu

capitolo Paola Egonu. L'Olimpiade ha dimostrato quanto di più fuorviante possa esserci. Chi abbia visto unicamente il torneo a Cinque Cerchi e non la precedente parte di stagione della fenomenale giocatrice italiana, potrebbe pensare a lei come a una pallavolista normale. Errore grossolano. Per doti atletiche, altezze del colpo e potenza del braccio, Egonu non ha forse eguali al mondo, eccezion fatta per quella stupenda giocatrice che risponde al nome di Tijana Boskovic. I Giochi hanno però confermato che una sola giocatrice non può fare sempre risultato: Sylvia Nwakalor. Già nel giro della Nazionale senior da anni, l'opposto in forza a Il Bistonte Firenze è capace di set impressionanti. Nella memoria di chi scrive sono ancora molto vivi i ricordi dei 14 punti nel 4° set contro Brescia, in un match di fine settembre 2020. La chiave sarà quella di responsabilizzarla, rendendola consapevole di essere molto più di una riserva, e impiegarla nei momenti in cui Egonu sembra poter andare fuori giri con errori gratuiti inconsueti, come successo ai Giochi. Pensare poi di affidare il 70% dei palloni al ruolo di opposto potrebbe costare nuovamente caro, ma siamo certi che anche su questo Mazzanti abbia fatto enorme tesoro dell'esperienza nel Paese del Sol Levante. Capitolo opposti. O, meglio,. L'Olimpiade ha dimostrato quanto di più fuorviante possa esserci. Chi abbia visto unicamente il torneo a Cinque Cerchi e non la precedente parte di stagione della fenomenale giocatrice italiana, potrebbe pensare a lei come a una pallavolista normale. Errore grossolano. Per doti atletiche, altezze del colpo e potenza del braccio,, eccezion fatta per quella stupenda giocatrice che risponde al nome di Tijana Boskovic. I Giochi hanno però confermato che una sola giocatrice non può fare sempre risultato: anche Boskovic si è dovuta inchinare agli Stati Uniti , nel momento in cui le compagne sono andate in completa difficoltà contro la squadra del leggendario Karch Kiraly. Mazzanti ha fatto tesoro dell'insegnamento e ha convocato. Già nel giro della Nazionale senior da anni, l'opposto in forza a Il Bistonte Firenze è capace di set impressionanti. Nella memoria di chi scrive sono ancora molto vivi i ricordi dei 14 punti nel 4° set contro Brescia, in un match di fine settembre 2020. La chiave sarà quella di responsabilizzarla, rendendola consapevole di essere molto più di una riserva, e impiegarla nei momenti in cui Egonu sembra poter andare fuori giri con errori gratuiti inconsueti, come successo ai Giochi. Pensare poi di affidare il 70% dei palloni al ruolo di opposto potrebbe costare nuovamente caro, ma siamo certi che anche su questo Mazzanti abbia fatto enorme tesoro dell'esperienza nel Paese del Sol Levante.

Palleggio e centrali, tanti dubbi?

C'è chi, al termine di Tokyo 2020, ha puntato il dito contro la coppia di palleggiatrici Malinov-Orro. Sarà anche vero che l'Italia non può contare - per ora - su alzatrici del calibro di Maja Ognjenovic o Jordyn Poulter, ma non va dimenticato che al Mondiale 2018, in cui l'Italia centrò l'argento, la miglior palleggiatrice fu proprio Ofelia Malinov. Sarebbe ingiusto imputare a lei tutte le colpe delle difficoltà incontrate dalle Azzurre ai Giochi, ma è anche chiaro che la sua gestione del pallone ha lasciato un po' perplessi. Vero che la ricezione spesso non permetteva primi tempi puliti - e sono pochi i palleggiatori in grado di giocare veloce con palla decisamente staccata da rete, forse Bruninho e De Cecco i migliori - ma altrettanto certo che anche da Malinov ci si aspetta una controprova, proprio a questi Europei. Guai a ripertere la staffetta vista a Tokyo: non sembra aver fatto bene né a Malinov, né a Orro. Gerarchie chiare e resaponabilità. Quanto alle centrali, davvero pochi dubbi. Sarah Fahr è destinata ad entrare nel gotha del ruolo, se ancora non vi sia. Alle Olimpiadi è stata una delle migliori, specie nelle sfide contro squadre che facevano delle centrali il loro punto di forza, pur pagando qualche passaggio a vuoto e rendendo forse un po' meno di quanto era lecito aspettarsi. L'idea di giocare tanto al centro è però naufragata dopo tre partite e ciò non dovrà ripetersi in Croazia, nel palazzetto dedicato alla memoria di Kresimir Cosic, leggenda del basket anni '70/'80. Oltre a Fahr, le altre centrali scelte da Mazzanti sono Sara Bonifacio, Cristina Chirichella e Anna Danesi. Le ultime due sono state nelle 12 anche a Tokyo, mentre Bonifacio, già perno di varie Under azzurre, va a sostituire Raphaela Folie e sarà presumibilmente la terza nelle rotazioni.

Certezza De Gennaro

A 34 anni è la più esperta del gruppo, ma mai come nel suo caso l'età rappresenta davvero solo un numero. Da tante stagioni Monica De Gennaro è una delle migliori nel ruolo di libero e l'ha dimostrato anche a Tokyo con salvataggi spettacolari e coperture incredibili. In questi Europei sarà però chiamata a un lavoro-extra, vista l'assenza forzata di Bosetti, pur avendo accanto Beatrice Parrocchiale. Oltre al libero di Conegliano, Mazzanti ha infatti deciso di chiamare anche la giocatrice della Saugella Monza. Una coppia che potrà alternarsi in alcune occasioni, anche se De Gennaro rimane titolarissima. Anche qui però bisogna pensare al ricambio nel ruolo e allora ritorna fondamentale - come già avvenuto al Mondiale 2018 e all'Europeo 2019 - inserire nelle rotazioni Parrocchiale, aspettando la definitiva consacrazione di Marta Armini, miglior libero all'ultimo Mondiale U-20 (e, per rimanere in tema, c'è anche Gaia Guiducci, MVP e miglior palleggiatrice nella stessa rassegna iridata).

